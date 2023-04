Πολιτική

Σουδάν - Τζιμπουτί: απογειώθηκε το C- 27 που μεταφέρει Έλληνες στην πατρίδα

Δεκάδες συμπατριώτες μας, που έζησαν τον τρόμο της εμφύλιας σύρραξης, αναμένονται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με ενδιάμεσο σταθμό την Αίγυπτο.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, με Έλληνες από το Σουδάν, απογειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Τζιμπουτί, με προορισμό το αεροδρόμιο του Ασουάν στην Αίγυπτο.

Από εκεί, αφού παρέλαβε κι άλλους Έλληνες που είχαν κατορθώσει να φύγουν από τον «εμφύλιο» εφιάλτη του Σουδάν, αναχώρησε στις 06:20 της Τρίτης και βάσει των εκτιμήσεων αναμένεται να προσγειωθεί γύρω στις 10:20 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, στην 112 Πτέρυγα Μάχης.

Παράλληλα, άλλο μεταγωγικό αεροσκάφος C-27 αναχώρησε από την Ελευσίνα για το Ασουάν.

Σουδάν: Άλλοι 7 Έλληνες εγκατέλειψαν την χώρα

Άλλα επτά άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και αφίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες (25.04.2023), με πτήση ολλανδικού αεροσκάφους, στην Άκαμπα της Ιορδανίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στον Ολλανδό ομόλογό του, Wopke Hoekstra, για τη βοήθεια της χώρας του στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν.

"Η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν συνεχίζονται πάντοτε σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας", αναφέρει το Υπ. Εξωτερικών.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων από το Σουδάν συνεχίζεται και το προηγούμενο 24ωρο έχουν απομακρυνθεί 23 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους με τη βοήθεια Ιταλίας και Γαλλίας.Νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκε ότι απεγκλωβίστηκαν επιπλέον 10 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους από το Σουδάν, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Τζιμπουτί, και πάλι με τη βοήθεια της Ιταλίας.Αυτή ήταν η δεύτερη ομάδα Ελλήνων πολιτών που κατάφερε να διαφύγει από το Σουδάν.Η πρώτη ομάδα οκτώ ατόμων, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και οι δύο Έλληνες τραυματίες, έφυγε χθες, Κυριακή με πτήση που μετέφερε Γάλλους πολίτες και προσγειώθηκε στο Τζιμπουτί.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνομιλία σήμερα, Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι με στόχο «τον περαιτέρω συντονισμό των προσπαθειών παροχής βοήθειας στους Έλληνες στο Σουδάν και για τον απεγκλωβισμό τους από τη χώρα».

Ο στρατός λέει πως συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για 72 ώρες

Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν συμφώνησαν στην κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, κατόπιν μεσολάβησης των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, από τα μεσάνυχτα για 72 ώρες, αναφέρει ανακοίνωσή τους που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ανακοίνωσαν επίσης αργά χθες βράδυ πως συμφώνησαν να εφαρμοστεί εκεχειρία για 72 ώρες για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό.

Όλες οι προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκαν έμειναν κενό γράμμα αφότου ξέσπασαν οι συγκρούσεις στη χώρα της Αφρικής ανάμεσα στις δυνάμεις των δυο στρατηγών που κατέλαβαν την εξουσία με το πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 2021.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης ευρωπαίων πολιτών από το Σουδάν

Εν τω μεταξύ, «σε εξέλιξη» βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης Γερμανών και πολιτών κρατών - εταίρων από το Σουδάν, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, ευχαριστώντας τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις για τις μέχρι τώρα υπηρεσίες τους.

Η Bundeswehr έχει απομακρύνει έως τώρα περισσότερα από 300 άτομα, σε τρεις πτήσεις με στρατιωτικά Airbus Α400Μ. Περίπου 150 από αυτούς είναι Γερμανοί, ανάμεσά τους όλοι οι εργαζόμενοι στη γερμανική πρεσβεία στο Χαρτούμ, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Βρετανία, η Ιορδανία, η Ολλανδία και αφρικανικές χώρες, διευκρίνισε η κυρία Μπέρμποκ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε αργά το βράδυ με τον υπουργό 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους. «Οι δυνάμεις της Bundeswehr, της ομοσπονδιακής αστυνομίας και του υπουργείου Εξωτερικών έσωσαν ζωές με το θάρρος τους. Παρόλη την ευγνωμοσύνη μας, δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να ανασάνουμε με ανακούφιση», δήλωσε και πρόσθεσε ότι εντός της ημέρας άλλα περίπου 100 άτομα θα εγκαταλείψουν το Σουδάν με μία ακόμη γερμανική πτήση. «Αν όλα πάνε καλά, ο αριθμός των επαναπατρισθέντων θα ξεπεράσει τους 400», σημείωσε ο κ. Πιστόριους και έκανε λόγο για «πραγματικά μεγάλη επιτυχία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα». Η εξαιρετικά δύσκολη αποστολή εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, χωρίς βλάβες, είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μπέρμποκ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη Γερμανοί στο Σουδάν και διαβεβαίωσε ότι η ομάδα διαχείρισης κρίσης στο υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται για την εξεύρεση οδών διαφυγής. Η ίδια πάντως εξήγησε ότι δεν προγραμματίζεται επιχείρηση εκκένωσης για το επιτόπιο προσωπικό της γερμανικής πρεσβείας, όπως είχε συμβεί στο Αφγανιστάν, όταν ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, καθώς, στην περίπτωση των Σουδανών, οι ντόπιοι δεν απειλούνται με διώξεις. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν εξέφρασαν την επιθυμία να εγκαταλείψουν τη χώρα.

