Εκλογές - Μητσοτάκης σε Βαρουφάκη: Μην παίζετε “Monopoly” με τις καταθέσεις των Ελλήνων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Σχηματάρι. Τι είπε για τις εκλογές, τα διλήμματα, τον Βαρουφάκη και τις συνεργασίες.



«Πολλές φορές παρουσιάζω το όραμά μου για την Ελλάδα ως ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μισοχτισμένο. Βάλαμε τα θεμέλια και έχουμε αρχίσει και χτίζουμε τους ορόφους. Το σπίτι δεν έχει τελειώσει, όμως. Το κοινό μας σπίτι, που είναι η Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί μόνο από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία -και θα το κάνει- για μια δεύτερη τετραετία. Στο τέλος της δεύτερης τετραετίας θα δούμε όλο το σπίτι έτοιμο. Και αυτό το σπίτι θα είναι ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σπίτι, με μια χώρα η οποία θα ευημερεί. Με περισσότερη κοινωνική συνοχή, με καλύτερους μισθούς», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν ώστε να τον υποδεχτούν στο Σχηματάρι.



«Επανέρχομαι, όμως, στα διλήμματα των εκλογών και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν μη έχοντας μάθει τίποτα απολύτως από τα κολοσσιαία λάθη τα οποία διέπραξαν το 2015. Ο κ. Βαρουφάκης, προσέξτε, γιατί αναφέρομαι σε αυτόν: Διότι αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της “προοδευτικής διακυβέρνησης” για την οποία μας μιλά ο κ. Τσίπρας. Είναι ο ίδιος ο οποίος μας είπε πριν από λίγες μέρες, με περίσσευμα αυταρέσκειας και αλαζονείας, ότι “δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να βγούμε από το ευρώ, θα πληρώνεστε όλοι με ‘Δήμητρες’”. Λοιπόν, τους λέμε ξεκάθαρα: σταματήστε να παίζετε “Monopoly” με τις ζωές μας και με τις καταθέσεις των Ελλήνων. Αρκετά, ως εδώ αυτές οι σαχλαμάρες. Οι οποίες όμως ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνες, διότι όλα αυτά τα σχέδια εξακολουθούν να υπάρχουν στο μυαλό τους. Πρέπει, λοιπόν, να τα εμποδίσουμε. Και πώς θα τα εμποδίσουμε; Με ισχυρή Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών», επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Εγώ θέλω να αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά, με επιχειρήματα, με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους μας και αυτό θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Θα σας ζητήσω να πείτε “όχι” στα fake news, “όχι” στην τοξικότητα. Παρατηρώ με ενδιαφέρον, μειδιώ, χαμογελώ όταν βλέπω τους αντιπάλους μας οι οποίοι τώρα τους φταίνε, λέει, οι δημοσκοπήσεις και η μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Τους λέω, “σύντροφοι, δεν είναι στραβός ο γιαλός, εσείς στραβά αρμενίζετε”. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς εδώ», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού



«Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή σήμερα εδώ στο Σχηματάρι, στο Δήμο Τανάγρας. Δήμαρχέ μου, ευχαριστώ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη, Φάνη, κ. Αντιπεριφερειάρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι το χαμόγελό σας, το χειροκρότημά σας, αλλά κυρίως η ζεστασιά σας μου δίνει δύναμη να συνεχίσω με ακόμα πιο αποφασιστικά βήματα τη μεγάλη προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια να αλλάξουμε την Ελλάδα.



Και η Ελλάδα αλλάζει, καλυτερεύει, γίνεται πιο ισχυρή, γίνεται μια χώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και το βασικό ζητούμενο αυτών των εκλογών είναι αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της ανάπτυξης, της προόδου, της ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής, της ισχυρής πατρίδος, της ισχυρής άμυνας. Ή αν θα ξανακυλήσουμε πίσω σε εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε, στις εποχές των υψηλών φόρων, της αδύναμης Ελλάδος, μιας Ελλάδας κέντρο διερχόμενων μεταναστών, μιας Ελλάδας η οποία δεν επένδυε στην άμυνά της.



Κι όσο πιο ισχυροί είμαστε την πρώτη Κυριακή, τόσο θα αποτρέψουμε όλα αυτά τα σενάρια περί κυβέρνησης ηττημένων, τα οποία μην ακούτε κανέναν, δεν διακινούνται απλά τυχαία, είμαι βέβαιος ότι κυοφορούνται από διάφορους οι οποίοι φαντάζονται ότι θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση κόντρα στη βούληση του ελληνικού λαού. Κυβέρνηση, μάλιστα, στην οποία θα συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν την πατρίδα μας το 2015.



Θέλω να κάνω μία παύση εδώ, ο ήχος τον οποίον ακούτε είναι κατά πάσα πιθανότητα από τα Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Αυτά τα Rafale τα οποία βρήκαν την έδρα τους εδώ, στην Τανάγρα, και τα οποία είναι η απόδειξη του πώς η πατρίδα μας ενισχύεται, εξοπλίζεται και προστατεύει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.



Επανέρχομαι, όμως, στα διλήμματα των εκλογών και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν μη έχοντας μάθει τίποτα απολύτως από τα κολοσσιαία λάθη τα οποία διέπραξαν το 2015.





Ο κ. Βαρουφάκης, προσέξτε, γιατί αναφέρομαι σε αυτόν: Διότι αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της «προοδευτικής διακυβέρνησης» για την οποία μας μιλά ο κ. Τσίπρας. Είναι ο ίδιος ο οποίος μας είπε πριν από λίγες μέρες, με περίσσευμα αυταρέσκειας και αλαζονείας, ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να βγούμε από το ευρώ, θα πληρώνεστε όλοι με “Δήμητρες”». Ελπίζω να μην έχουμε καμία Δήμητρα στην παρέα μας και παρεξηγηθεί.



Λοιπόν, τους λέμε ξεκάθαρα: σταματήστε να παίζετε «Monopoly» με τις ζωές μας και με τις καταθέσεις των Ελλήνων. Αρκετά, ως εδώ αυτές οι σαχλαμάρες. Οι οποίες όμως ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνες, διότι όλα αυτά τα σχέδια εξακολουθούν να υπάρχουν στο μυαλό τους. Πρέπει, λοιπόν, να τα εμποδίσουμε. Και πώς θα τα εμποδίσουμε; Με ισχυρή Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.



Εμείς, φίλες και φίλοι, και καθώς ξεκινάω εγώ αυτήν την πολύ όμορφη προεκλογική μας διαδρομή εδώ, από τη Βοιωτία, αισθάνομαι πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου γι’ αυτά τα οποία κάναμε αυτή την τετραετία. Κάναμε δύο πράγματα, ουσιαστικά. Διαχειριστήκαμε πάρα πολλές κρίσεις -δε χρειάζεται να τις επαναλάβω-, μάς τύχαινε η μία μετά την άλλη. Με επάρκεια κρατήσαμε σταθερό το σκάφος της πατρίδας μας. Χρησιμοποιήσαμε και τις κρίσεις ως ευκαιρία για να αλλάξουμε το κράτος πιο αποτελεσματικά, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε τις κρίσεις ως άλλοθι για να μην υλοποιήσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα.



Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να σταθώ σήμερα εδώ μπροστά σας και να σας πω, «κοιτάξτε να δείτε», κάτοικοι εδώ του Σχηματαρίου, του Δήμου Τανάγρας, «είχα τόσα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνω που δεν μπόρεσα, δεν πρόφτασα να υλοποιήσω το πρόγραμμά μου». Δεν σας το λέω, γιατί πολύ απλά δεν είναι αλήθεια. Τι σας είχα πει προεκλογικά; Τρία απλά πράγματα: θα μειώσω τους φόρους, θα δημιουργήσω θέσεις εργασίας και θα κάνω την πατρίδα πιο ασφαλή. Τήρησα και τα τρία. Οι φόροι έχουν μειωθεί, θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί και η πατρίδα μας σήμερα είναι πιο ασφαλής.



Και μιας και μιλάμε για θέσεις εργασίας, είχε δίκιο ο Δήμαρχος όταν μίλησε εδώ για έναν Δήμο στον οποίο συνυπάρχει η θάλασσα, η κτηνοτροφία αλλά φυσικά ένας Δήμος ο οποίος είναι στην καρδιά της μεταποίησης της πατρίδας μας. Για δείτε λίγο πόσες επενδύσεις γίνονται, φίλες και φίλοι, μόνο εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια οι επενδύσεις που γίνονται συνολικά στη βιομηχανική περιοχή εδώ του Σχηματαρίου, αλλά και όχι μόνο.





Επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κλείσει, Pitsos, Softex -αναφέρω δύο ενδεικτικά- οι οποίες έχουν αναβιώσει, όχι τυχαία. Διότι αυτή η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματά τους, βρήκε επενδυτές, εξασφάλισε χρηματοδότηση και σήμερα οι επενδύσεις αυτές είναι σε θέση να ξαναδίνουν θέσεις εργασίας σε συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν χάσει την ελπίδα τους.



Η εργασία και η μείωση της ανεργίας αποτέλεσε την πρώτη μου προτεραιότητα. Και εδώ στη Βοιωτία και συνολικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχουμε κάνει αυτό το όραμά μας πράξη. Ο Περιφερειάρχης γνωρίζει, και ο Δήμαρχος, ότι η συνεργασία μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλο αυτό το διάστημα ήταν εξαιρετική.



Θα διαχειριστείς, αγαπητέ Φάνη, ένα πολύ μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα για την επόμενη περίοδο γιατί θα είσαι ο επόμενος Περιφερειάρχης. Αλλά αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς διαπραγματευτήκαμε και εμείς κερδίσαμε για τη χώρα.



Όπως κερδίσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι θα μας είναι υπερπολύτιμοι για να χρηματοδοτήσουμε από επενδύσεις μέχρι κέντρα υγείας μέχρι τους ψηφιακούς πίνακες σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Γίνεται μια επανάσταση στα σχολεία μας, 36.000 ψηφιακούς πίνακες θα έχουν τάξεις από την Ε΄ Δημοτικού και πέρα. Ένα τελείως διαφορετικό διαδραστικό μάθημα για τα παιδιά μας.



Όλα αυτά είναι ψήγματα μόνο του μεγάλου έργου που πετύχαμε αυτή την τετραετία. Και αυτό το έργο θέλουμε να θέσουμε στην κρίση των πολιτών. Να μας εμπιστευτούν και πάλι, διότι ήμασταν αξιόπιστοι, αυτά τα οποία είπαμε τα τηρήσαμε, και γιατί κυρίως έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας.



Πολλές φορές παρουσιάζω το όραμά μου για την Ελλάδα ως ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μισοχτισμένο. Βάλαμε τα θεμέλια και έχουμε αρχίσει και χτίζουμε τους ορόφους. Το σπίτι δεν έχει τελειώσει, όμως. Το κοινό μας σπίτι, που είναι η Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί μόνο από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία -και θα το κάνει- για μια δεύτερη τετραετία.



Στο τέλος της δεύτερης τετραετίας θα δούμε όλο το σπίτι έτοιμο. Και αυτό το σπίτι θα είναι ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σπίτι, με μια χώρα η οποία θα ευημερεί. Με περισσότερη κοινωνική συνοχή, με καλύτερους μισθούς. Είναι μεγάλο στοίχημα για εμένα στη δεύτερη τετραετία οι καλύτεροι μισθοί. Διότι ξέρω πολύ καλά ότι στη χώρα μας οι μισθοί είναι ακόμα χαμηλοί. Βέβαια, να θυμίσω, εμείς πήραμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και τον πήγαμε στα 780 ευρώ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς το κάναμε. Αλλά οι μισθοί είναι ακόμα χαμηλοί.



Αλλά, ξέρετε, οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με κρατική εντολή μόνο. Ανεβαίνουν μόνο αν η οικονομία παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης. Αν γίνονται επενδύσεις, αν επενδύουμε στη γνώση και στην κατάρτιση των νέων μας ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερες δουλειές. Όλα αυτά ξέρουμε και μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.



Όπως ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέρω πόσο μας απασχολεί και σας απασχολεί όλους αυτό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έδειξε και τις δυνάμεις του αλλά και τις αδυναμίες του στη διάρκεια της πανδημίας. Και τώρα πια γνωρίζουμε και εμείς καλύτερα, έχουμε τους πόρους και η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία που θα αποκτήσουμε, επιτέλους, ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε όλες του τις εκφάνσεις, το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών, από τις προληπτικές εξετάσεις μέχρι τα νοσοκομεία μας.



Εκατόν-τριάντα χιλιάδες γυναίκες -ανοίγω μία παρένθεση, γιατί αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό- έχουν ήδη κάνει προληπτικές μαστογραφίες. Κάποιες από εσάς μπορεί να είναι μαζί μας. Γιατί το λέω αυτό; Προσέξτε. Το πρόγραμμα αυτό αφορά 1.300.000 γυναίκες. Μόνο το 10% έχει κάνει χρήση προς το παρόν. Από αυτές τις εξετάσεις μόνο, εντοπίσαμε παραπάνω από 7.000 γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο του μαστού και δεν το γνώριζαν. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να μπουν σε θεραπεία πολύ σύντομα και η πρόγνωση τους για την υγεία τους είναι εξαιρετικά σημαντική. Όσες γυναίκες ανάμεσά μας είναι σε αυτήν την ηλικία και δεν έχουν κάνει ακόμα χρήση του προγράμματος, παρακαλώ κάντε το. Μη φοβηθείτε. Ξέρω ότι πάντα οι προληπτικές εξετάσεις φοβίζουν λίγο, αλλά η πρόληψη σώζει ζωές.



Δεν είναι, λοιπόν, η υγεία μας μόνο τα νοσοκομεία μας και τα Κέντρα Υγείας. Θα επενδύσουμε σε αυτά. Είναι και η σωστή διατροφή, είναι το καλό περιβάλλον, είναι η προστασία του Ασωπού, εδώ, την οποία δρομολογείτε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια. Όλα αυτά συνθέτουν ένα συνολικό σχέδιο για την υγεία, το οποίο εμείς μπορούμε και θα το υλοποιήσουμε. Για όλα αυτά, λοιπόν -γιατί δεν θέλω να σας κουράσω πολύ περισσότερο- θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και αύριο που θα παρουσιάσουμε συνολικά το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Εγώ θέλω να αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά, με επιχειρήματα, με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους μας και αυτό θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.





Θα σας ζητήσω να πείτε «όχι» στα fake news, «όχι» στην τοξικότητα. Παρατηρώ με ενδιαφέρον, μειδιώ, χαμογελώ όταν βλέπω τους αντιπάλους μας οι οποίοι τώρα τους φταίνε, λέει, οι δημοσκοπήσεις και η μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Τους λέω, «σύντροφοι, δεν είναι στραβός ο γιαλός, εσείς στραβά αρμενίζετε». Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς εδώ.



Αλλά η καλύτερη δημοσκόπηση, εκεί θα συμφωνήσω, είναι την ημέρα της κάλπης. Την ημέρα της κάλπης, λοιπόν, πρέπει όλες και όλοι να είμαστε παρόντες και μέχρι τότε να κάνουμε όλοι αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, την οποία σας ζητώ να την κάνουμε, να συμπορευτούμε. Να βρούμε ενδεχομένως συμπολίτες μας οι οποίοι για κάποιο λόγο μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι με αυτά τα οποία κάναμε αυτή την τετραετία, να τους εξηγήσουμε ότι βεβαίως και λάθη κάναμε, τα αναγνώρισα πρώτος, αλλά η συνολική πορεία της χώρας είναι μία πορεία προόδου, το πρόσημο είναι θετικό. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν και συμπολίτες μας, και εδώ στη Βοιωτία -όπου προσβλέπω και θα πετύχουμε καλύτερα ποσοστά, πολύ καλύτερα ποσοστά από αυτά τα οποία πετύχαμε στις εκλογές του 2019- που θα μας ψηφίσουν για πρώτη φορά.



Γιατί; Διότι βλέπουν και συγκρίνουν. Βλέπουν μία κυβέρνηση η οποία πάλεψε, η οποία προσπάθησε. Δεν σας έταξα θαύματα το 2019, σκληρή δουλειά σας έταξα, σχέδιο. Και σε αυτή τη δέσμευσή μου ήμουν απολύτως συνεπής. Θα κρίνουν και θα συγκρίνουν. Και είμαι σίγουρος ότι την 21η Μαΐου θα στείλουν ένα εκκωφαντικό μήνυμα. Η πατρίδα μας θα είναι γαλάζια, Κωνσταντίνου και Ελένης, εκείνη τη μεγάλη μέρα γιορτής, και η Νέα Δημοκρατία θα έχει πετύχει μία μεγάλη νίκη.



Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χειροκρότημά σας, για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή σήμερα στο Σχηματάρι. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας τώρα να πάμε και στη Θήβα, να πάμε και στη Λιβαδειά και το αποτύπωμα τελικά το εκλογικό εδώ στη Βοιωτία θα είναι εξαιρετικά θετικό. Έχουμε ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο, ανταγωνιστικό. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για την αυτοδύναμη Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη».

"Να κλείσουμε την πόρτα σε όλα τα σενάρια καταστροφής της χώρας"

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε με πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν στη Θήβα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να κλείσουμε την πόρτα σε όλα τα σενάρια καταστροφής της χώρας». Τόνισε πως αυτό «μπορεί να γίνει με έναν τρόπο μόνο, με το να είναι η Νέα Δημοκρατία πολύ ισχυρή στις κάλπες της 21ης Μαΐου».

Όπως είπε, αυτή η κουβέντα επανήλθε στο προσκήνιο «διότι κάποιοι δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα. Θέλουν να ξανακάνουν τα ίδια πράγματα που έκαναν το 2015. Μας το λέει ξεκάθαρα ο κ. Βαρουφάκης, "δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, μπορεί να κλείσουν και οι τράπεζες, να κρατικοποιήσουμε και την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα αντικαταστήσουμε τα ευρώ σας με ‘Δήμητρες'". Λοιπόν, του λέμε: να αφήσουμε τις σαχλαμάρες. Τέρμα τα παιχνίδια στις πλάτες των Ελλήνων».

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμη: «Άκουγα τον κ. Τσίπρα που πήγε χθες στην Κω. Θα σας πω για τι μίλησε και για τι δεν μίλησε. Λοιπόν, μας είπε: "ξέρετε, έχουμε πρόβλημα με τα συστήματα υγείας στα νησιά μας, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ιδιώτες γιατρούς, ειδικά στα νησιά για να υποστηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας". Έλα, όμως, που αυτό το έχουμε ήδη ψηφίσει και το καταψήφισε όταν το φέραμε στη Βουλή. Για να δείτε το βαθμό της υποκρισίας. Ούτε αυτό δεν ήξερε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

