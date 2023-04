Αθλητικά

Πολωνία: Αεροπορική εταιρεία απαγόρευσε την επιβίβαση σε Ρωσίδα τενίστρια

Η ανακοίνωση της εταιρείας LOT. Στη συνέχεια η Βιτάλια Ντιατσένκο είχε την ίδια αντιμετώπιση από τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa.

Οι Πολωνικές Αερογραμμές LOT δεν επέτρεψαν την επιβίβαση Ρωσίδας τενίστριας σε πτήση, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία, απόφαση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της αθλήτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η Βιτάλια Ντιατσένκο γνωστοποίησε το περιστατικό στην πτήση της LOT στο Κάιρο, με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa να αρνείται επίσης να της εκδώσει εισιτήριο.

«Κοιμήθηκα στο αεροδρόμιο, μου φέρθηκαν σαν να είμαι πολίτης τρίτης κατηγορίας (λόγω της εθνικότητάς μου), ξόδεψα μερικές χιλιάδες ευρώ», έγραψε η Ντιατσένκο, η οποία ανέφερε ότι προσπαθούσε να ταξιδέψει σε ένα τουρνουά στην Κορσική μέσω Βαρσοβίας και Νίκαιας.

Σε μια ανακοίνωση που εστάλη μέσω email, η LOT επιβεβαίωσε ότι δεν επέτρεψε στην 32χρονη να επιβιβαστεί, επικαλούμενη περιορισμούς που εισήγαγε το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και παρέμειναν σε ισχύ το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι διατάξεις του κανονισμού εισάγουν περιορισμούς σε ορισμένα συνοριακά σημεία διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των διελεύσεων αεροδρομίων, σε σχέση με πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ταξιδεύουν εκτός Σένγκεν», ανέφερε η LOT.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε όλες τις πτήσεις από τη Ρωσία και συμφώνησε να περιορίσει την έκδοση βίζας για ελεύθερα ταξίδια στη ζώνη Σένγκεν. Τον Σεπτέμβριο, η Φινλανδία ενώθηκε με τα κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία κλείνοντας τα σύνορά της στους Ρώσους τουρίστες.

Η Ντιατσένκο, η οποία κατατάσσεται στην 250η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, είπε ότι στη συνέχεια προσπάθησε να αγοράσει ένα εισιτήριο από τη Lufthansa, με την εταιρεία να της εξηγεί ότι μπορούσε να εισέλθει στη ζώνη Σένγκεν μόνο μέσω Ισπανίας, που της είχε εκδώσει τη βίζα.

Σε αντίθεση με πολλά άλλα αθλήματα, το τένις δεν εισήγαγε γενική απαγόρευση σε παίκτες από τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Το Wimbledon είχε απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητών/τριών από τις δύο χώρες πέρυσι μετά την εισβολή, αλλά ξεκαθάρισε τον Μάρτιο ότι θα τους δεχόταν πλέον ως ουδέτερους αθλητές.

Ρώσοι και Λευκορώσοι συμμετείχαν σε τουρνουά και σε γκραν σλαμ ως ουδέτεροι αθλητές.

