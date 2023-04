Υγεία - Περιβάλλον

Αφρικανική πανώλη των χοίρων: Εντοπίστηκε κρούσμα στην Ελλάδα

Με εντολή Κεδίκογλου ενεργοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Τα μέτρα που θα ληφθούν.



Κρούσμα της Αφρικανικής Πανώλης χοίρων εντόπισε η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών σε κατοικίδιους χοίρους συστηματικής εκτροφής στην τοποθεσία Λιβαδιά του δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά από εντολή του αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμου Κεδίκογλου ενεργοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, οι τοπικές κτηνιατρικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του νοσήματος σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

Η ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και της Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων.

Η Ενεργοποίηση του τοπικού κέντρου ελέγχου νοσημάτων για την αντιμετώπιση του νοσήματος στην Π.Ε. Σερρών όπως προβλέπει το άρθρο 4 του Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (Απόφαση 260918/14.01.2009 ΦΕΚ Β΄ 75 22.01.2009).

Οριοθέτηση ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή.

Μέτρα στις ανωτέρω ζώνες.

Μέτρα στην μολυσμένη εκμετάλλευση.

Μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας.

Επισημαίνεται ότι ο ιός της Αφρικανικής Πανώλης του χοίρου δε μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία.

