Σταϊκούρας: Αυξήσεις μισθών και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών

Στις βασικές κατευθύνσεις του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας.

Στις βασικές κατευθύνσεις του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Όπως είπε, θα αξιοποιηθεί όλος ο διαθέσιμος οικονομικός χώρος για την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη. Και έθεσε ως προτεραιότητες, μεταξύ άλλων, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την αύξηση του αφορολόγητου ορίου, την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και το νέο μισθολόγιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα γίνει νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, υπό την προϋπόθεση για το δεύτερο ότι θα περιορισθεί περαιτέρω η φοροδιαφυγή.

Σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού, προέβλεψε ότι εφέτος θα διαμορφωθεί, με τα σημερινά δεδομένα, στο 4,5% σε μέσα επίπεδα, ενώ ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ θα είναι πολύ υψηλότερος από το 2,3%.

Ερωτηθείς γιατί δεν μειώθηκε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, απάντησε ότι ένα παρόμοιο μέτρο έχει κόστος 1,4 δισ. ευρώ και άρα χρειάζονται τα αντίστοιχα δημοσιονομικά ισοδύναμα, ενώ ουδείς μπορεί να εξασφαλίσει ότι η μείωση αυτή θα φτάσει στον καταναλωτή. Και πρόσθεσε ότι χρειάζεται υπομονή, επιμονή και στοχευμένη πολιτική σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναφορικά με το «εάν η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη απέναντι σε μια νέα παγκόσμια καταιγίδα», δήλωσε ότι «δεν έχω ακούσει και δεν έχω δει καμία μελέτη σε παγκόσμιο επίπεδο που να εκφράζει ανησυχία για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, και το τραπεζικό σύστημα». Ωστόσο επεσήμανε πως χρειάζονται σύνεση, προσοχή και υπευθυνότητα, και όχι παροχολογία.

Ειδικά, δε, για τις τράπεζες, είπε ότι αυτές είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το 2019 (π.χ. από την πλευρά της δραστικής μείωσης των «κόκκινων» δανείων και της σημαντικής αύξησης των καταθέσεων), προσθέτοντας, όμως, πως το τραπεζικό σύστημα «πρέπει να δείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα και να ανταποδώσει στην κοινωνία αυτά που πήρε από την κοινωνία».

