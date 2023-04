Πολιτική

Μητσοτάκης: Μισθός στα 1500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας

Σε πέντε άξονες - ταυτότητες της Ελλάδας αναπτύσσεται το πρόγραμμα διακυβέρνησης 2023-2027 που παρουσιάζει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτό το πρόγραμμα είναι η φιλοδοξία για το μέλλον, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 'Ακης Σκέρτσος, στην εισαγωγή της εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος διακυβέρνησης της ΝΔ για την επόμενη τετραετία, που ξεκίνησε με πέντε νέους ανθρώπους οι οποίοι αφηγήθηκαν μια δική τους προσωπική ιστορία και μίλησαν για το τι περιμένουν από την επόμενη μέρα στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε:

Σήμερα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Θα επιχειρήσω να σας πω μία ιστορία του πώς οραματίζομαι την Ελλάδα σε τέσσερα χρόνια.

Τα άλματα απαιτούν στέρεα θεμέλια τα οποία βάλαμε την πρώτη τετραετία της ΝΔ.

Κάναμε σημαντικά βήματα προόδου και επιβάλλεται να τα συνεχίσουμε.

Όρισε ως πρώτο άξονα την παραγωγική Ελλάδα, που αναπτύσσεται και παράγει νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνει το εισόδημα όλων των Ελλήνων.

Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που ήταν σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο ανάπτυξης της ευρωζώνης και τη μείωση του δημόσιου χρέους κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες.

Η διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελεί όρο απαράβατο και συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τη νέα γενιά.

Κάναμε πολύ σημαντικά βήματα προόδου, αλλά ταυτόχρονα μειώσαμε τους φόρους και τις εισφορές κάτι που αποδεικνύει την απόλυτη συνέπεια πράξεων, τόνισε και έδειξε διαφάνεια όπου αναφέρονταν αναλυτικά οι μειώσεις φόρων.

Η χώρα κατάφερε για πρώτη φορά το 2022 να παράξει πρωτογενές πλεόνασμα παρά τις μειώσεις των φόρων, πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις μεγάλων κολοσσών στη χώρα μας όπως η Microsoft και η Pfizer.

Έδειξε όμως και μια φωτογραφία από τα ναυπηγεία της Σύρου επισημαίνοντας ότι δεν είναι το μόνο ναυπηγείο που ξαναλειτούργησε με άλλους όρους αναφέροντας και τα παραδείγματα της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά.

Τόνισε ότι οι επενδύσεις δεν λένε πολλά πράγματα αν δε συνοδεύονται και από καλούς μισθούς.

Η πρόκληση ήταν πάντα πώς θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνοντας τους μισθούς σε σύνδεση με την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός μας είναι ο κατώτατος μισθός να φθάσει τουλάχιστον τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, υπογράμμισε.

Ανεργία κάτω από 8% το 2027, στα 1500 ευρώ ο μέσος μισθός, στα 950 ευρώ ο κατώτατος, νέες αυξήσεις στις συντάξεις 3-4%

Στο σημείο αυτό μίλησε για τον Τουρισμό επισημαίνοντας ότι πέρασε μια μεγάλη δυσκολία την περίοδο του κορονοϊού.

Στηρίχθηκε και επεσήμανε ότι σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση το 2022 να έχει ρεκόρ εσόδων στις βασικές του αγορές και το 2023 να αναμένεται ακόμη καλύτερο. Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε, τόνισε.

Είπε ότι το 2019 είχε προβάλει την πρόθεσή του να γίνει η Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο και σήμερα εξελίσσονται έργα ύψους 22,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οικονομικοί στόχοι για την επόμενη τετραετία:

Διπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ, αύξηση επενδύσεων κατά 70%, μείωση δημόσιου χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2030, μείωση της ανεργίας κάτω από το 8% έως το 2027, αύξηση μεριδίου μεταποίησης, με εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ το 2027, 12μηνη τουριστική περίοδος με έσοδα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, η Ελλάδα μεταξύ των 10 καλύτερων χωρών.

Αδιαπραγμάτευτος στόχος 25% αύξηση των μισθών μέσα στην τετραετία, να πάει στα 1500 ευρώ ο μέσος μισθός μέσα στην τετραετία και στα 950 ευρώ τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός.

Νέες αυξήσεις στις συντάξεις της τάξης του 3-4% την 1/1/2024.

Θα έχουμε αύξηση των μισθών για πρώτη φορά μετά από χρόνια των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω νέου ενιαίου μισθολογίου την 1/1/2024 με συνολική επιβάρυνση 500 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετα μόνο για τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων και εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και εντατικοί έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας.

Αύξηση αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στις φορολογικές παρεμβάσεις. Υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω μείωσης φορολογικών συντελεστών.

Το τέλος επιτηδεύματος εντός της τετραετίας θα έχει πλήρως καταργηθεί. Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά.

Μειώνουμε σε πρώτη φάση κατά μία επιπλέον μονάδα τις ασφαλιστικές εισφορές για να μειώσουμε τη φορολόγηση στην εργασία και από 1/1/2025 μειώνουμε τα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά.

Ανέφερε 10 έργα ενδεικτικά που μέσα στην επόμενη τετραετία, είτε θα έχουν ολοκληρωθεί, είτε θα βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης ξεχωρίζοντας το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Ψηφιακή επανάσταση στην υγεία- Πάνω από 300 μονάδες τηλεϊατρικής -Ανακαίνιση επειγόντων και κέντρων υγείας

Περνώντας στον άξονα της Κοινωνικής Ελλάδας μίλησε για πολιτικές που έχουν να κάνουν με την Παιδεία, με την Υγεία, με την Κοινωνική Συνοχή.

Αναφέρθηκε αρχικά στην επιχείρηση «Ελευθερία» που όπως είπε είναι μια εικόνα από το μέλλον. Αυτή την εικόνα θέλουμε σε ολόκληρο το ΕΣΥ είπε και μίλησε στη συνέχεια για τον ψηφιακό φάκελο ασθενούς, μέσω του myHealth, που θα είναι ολοκληρωμένος στο τέλος της επόμενης τετραετίας. Η ψηφιακή επανάσταση στην υγεία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στον περιορισμό των βοηθητικών κλινών αλλά και στην αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας.

Εκσυγχρονισμός των τμημάτων επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και δραστική ανακαίνιση και των 156 κέντρων υγείας της χώρας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δημιουργία παραπάνω από 300 μονάδων τηλεϊατρικής και μείωση του χρόνου αναμονής για τις ιατρικές πράξεις.

4.000-5.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο-Τετραετία εξωστρέφειας για τα ΑΕΙ

Η Παιδεία ήταν ο επόμενος τομέας και ο πρωθυπουργός παρουσίασε φωτογραφίες από τις τάξεις του μέλλοντος όπως είπε με ψηφιακούς διαδραστικούς πίνακες σε όλες τις τάξεις από την Ε΄ Δημοτικού μέχρι την Γ' Λυκείου σε 36.000 αίθουσες δημοσίων σχολείων.

Την επόμενη τετραετία υλοποίηση σημαντικής δέσμης θεσμικών παρεμβάσεων που ψηφίστηκαν αυτή την τετραετία.

Χτίζουμε πάνω στις 25.000 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Εκτιμούμε 4.000 με 5.000 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο.

Έδειξε φωτογραφία από το σύγχρονο campus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και είπε ότι έτσι θέλουμε να είναι όλα τα δημόσιά μας πανεπιστήμια. Εξωστρέφεια και ποιοτικές σπουδές με σύνδεση των σπουδών με την εργασία και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της εξωστρέφειας για τα δημόσια πανεπιστήμια, τόνισε.

