“Το Πρωινό - Πετράκος για Σαββόπουλο: Τον κατατάσσω στους ναζιστές (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Πετράκος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή του για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Αντιδράσεις προκάλεσε με την αιχμηρή ανάρτησή του ο Γρηγόρης Πετράκος πριν από μερικές ημέρες στο προφίλ του στο Facebook, απευθυνόμενος στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος πήρε την περασμένη Δευτέρα εξιτήριο από ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Πετράκος είχε γράψει:

«Αχ Νιόνιο, αγαπημένε των φοιτητικών μας χρόνων. Κάναμε τότε τη δική μας επανάσταση μέσα από τα τραγούδια σου.



-Πριν 3 χρόνια σε είδα να τρως στο τραπέζι δίπλα στον ΠΘ κ άλλους εκλεκτούς καλλιτέχνες.



-Μετά σε είδα να ζητάς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μου και να με λοιδορείς.



-Έκανες τα εμβόλια και παρόλα αυτά νόσησες βαριά δύο φορές. Τώρα είναι η τρίτη και διαβάζω πως παλεύεις για τη ζωή σου.



Στενοχωριέμαι που υποφέρεις, γιατί σαν καλλιτέχνη σε αγάπησα και τα τραγούδια σου θα τα αγαπώ για πάντα.



Πιο πολύ όμως στεναχωριέμαι για το πώς κάμφθηκε το επαναστατικό πνεύμα σου που ενέπνευσε τόσες γενιές.



Πώς έκατσες στο ίδιο τραπέζι με τον τύραννο;



Πώς ζήτησες να μου επιβληθούν υποχρεωτικές πράξεις παρά τη θέλησή μου;



Με όλη μου την καρδιά εύχομαι να γίνεις καλά στο ιδιωτικό νοσοκομείο που διαβάζω ότι νοσηλεύεσαι, παρότι ήξερα, εδώ και τρία χρόνια, ότι τα περιστατικά covid πηγαίνουν μόνο σε δημόσια νοσοκομεία.



Θα ήθελα μόνο όταν θα βγεις από το νοσοκομείο και ειλικρινά προσεύχομαι να βγεις δυνατός, να γράψεις κάτι για το γεγονός ότι όλα αυτά τα εμβόλια που έκανες δε σε προστάτευσαν ΚΑΘΌΛΟΥ. Και ίσως να ερευνήσεις αν στο προκάλεσαν κιόλας...».

Ο Γρηγόρης Πετράκος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», έδωσε την δική του απάντηση μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή του για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Όπως είπε τα όσα έγραψε για τον Διονύση Σαββόπουλο «ήταν πολύ ήπια σε σχέση με αυτά που έπραξε» και ανέφερε ότι τον κατατάσσει «στους ναζιστές». Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτό που είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος «να εμβολιαστούν όλοι με το ζόρι» είναι μια πράξη ίση με τον βιασμό.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η γνώμη του Διονύση Σαββόπουλου, είναι «καταδικαστέα», σχολιάζοντας ακόμα ότι «ο άνθρωπος που ήθελε να μας εμβολιάσει με το ζόρι έχει πάει στο νοσοκομείο τόσες φορές».

Ο Γρηγόρης Πετράκος, στην συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει και την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη. Είπε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, τονίζοντας ότι αυτή την στιγμή έχει διαπραχθεί ένας βιασμός, «είτε βιάστηκε μια κοπέλα, είτε ο Αλέξης Γεωργούλη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

