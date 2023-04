Η Αντζελίνα Τζολί στον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Life

Συνοδεία του γιου της παραβρέθηκε σε δείπνο στον Λευκό Οίκο η βραβευμένη ηθοποιός.

Η Αντζελίνα Τζολί(Angelina Jolie) και ο γιος της Μάντοξ(Maddox) ήταν μεταξύ των υψηλών καλεσμένων στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν(Joe Biden) με αφορμή την επίσκεψη του Πρόεδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γέολ(Yoon Suk Yeol).

Η βραβευμένη ηθοποιός συνοδευόμενη από τον 21χρονο γιο της είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν τον Πρόεδρο Γιουν να τραγουδά την επιτυχία του Ντον Μακλίν «American Pie» του 1971.

Ο Μάντοξ -τον οποίο υιοθέτησε η Τζολί από τη Καμπότζη το 2002- έχει σπουδάσει βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο Yonsei της Σεούλ ενώ παράλληλα έκανε μαθήματα της κορεάτικης γλώσσας.

Σύμφωνα με την Dailymail η Τζολί επέλεξε για την περίσταση ένα σακάκι Chanel και ένα φόρεμα από την προσωπική της συλλογή σε λευκό χρώμα με εντυπωσιακά κοσμήματα από μαργαριτάρια. .

Στο επίσημο δείπνο, που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, κάτω από τα εκατοντάδες άνθη κερασιάς ήταν μεταξύ άλλων ο γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ, η ολυμπιονίκης Κλόι Κιμ και η Σούζαν Ράις.

Το μενού για το δείπνο σχεδιάστηκε από τον διάσημο σεφ Έντουαρντ Λι ενώ το ψυχαγωγικό μέρος της βραδιάς ανέλαβαν οι αστέρες του Μπρόντγουεϊ Νορμ Λιούις(Norm Lewis), Λία Σαλόνγκα (Lea Salonga) και Τζέσσικα Βοζκ(Jessica Vosk).

