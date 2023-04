Κοινωνία

Bullying στο Αρσάκειο: Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν οι γονείς του 15χρονου - Τι ζητούν

Ο 15χρονος υπέστη 15χρονου άγριο bullying από συμμαθητές του στο Αρσάκειο Ψυχικού οι οποίοι έδεσαν πετονιά στο λαιμό του!

Δυναμικά την κατάσταση στα χέρια τους έχουν πάρει οι γονείς του 15χρονου, ο οποίος υπέστη άγριο bullying από συμμαθητές του στο Αρσάκειο Ψυχικού οι οποίοι έδεσαν πετονιά στο λαιμό του!

Συγκεκριμένα, προχώρησαν στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Αρσακείου ζητώντας οι δράστες της επίθεσης να κάνουν τηλεκπαίδευση και να υποβληθούν σε αυστηρή επιτήρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έγγραφο που κατατέθηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών από τον δικηγόρο της οικογένειας, Σπύρο Δημητρίου αναφέρεται πως οι γονείς επιθυμούν την διδασκαλία εξ'αποστάσεως για τους έξι μαθητές για να μην έρχονται σε επαφή με το παιδί τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, ζητούν να μετακινηθούν οι συγκεκριμένοι μαθητές στο Β΄Αρσάκειο Γυμνάσιο ή σε άλλο τμήμα της τρίτης τάξης του σχολείου τους.

Παράλληλα, ζητούν να βγαίνουν σε ξεχωριστό χώρο στα διαλείμματα και να τους επιβληθεί αυστηρή επιτήρηση.

Καταλήγοντας, οι γονείς του 15χρονου ζητούν να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του παιδιού τους και αποφευχθούν λεκτικά ή σωματικά πράξεις εκφοβισμού για τους μαθητές του σχολείου.

