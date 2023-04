Πολιτική

Εκλογές - Λατινοπούλου: “Κόπηκε” το κόμμα Πατρίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κόμμα Πατρίδα "κόπηκε" με ομόφωνη απόφαση του Αρείου Πάγου. Απορρίφθηκαν οι προσφυγές Κασιδιάρη, Μιχάκη και Μπογδάνου.

«Κόπηκε» το κόμμα Πατρίδα της Αφροδίτης Λατινοπούλου με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Επίσης, απορρίφθηκαν και πάλι ομόφωνα τόσο οι προσφυγές του Ηλία Κασιδιάρη όσο και του Δημήτρη Μιχάκη με τις οποίες ο ένας στρεφόταν κατά του άλλου για το θέμα της ονομασίας των κομμάτων τους.

Παράλληλα, απορρίφθηκε και η προσφυγή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου κατά του κόμματος του συνασπισμού κομμάτων των Θάνου Τζήμερου – Φαήλου Κρανιδιώτη «ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

Αναλυτικότερα, έγινε δεκτή η προσφυγή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου που είχε ιδρύσει το κόμμα ΠΑΤΡΙΔΑ. Η προσφυγή έγινε δεκτή, καθώς υπάρχει «ονοματοκλοπή» και παράνομη ιδιοποίηση συμβόλου από το κόμμα που έχει ίδρυση αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, από το οποίο διαγράφηκε η κυρία Λατινοπούλου.

Ακόμη απορρίφθηκε η προσφυγή του Δημήτρη Μιχάκη ιδρυτή του κόμματος Έλληνες σε βάρος του Εθνικού Κόμματος Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη, καθώς κρίθηκε ότι είναι μη υπαρκτό πολιτικό κόμμα, αφού δεν είχε συγκεντρώσει τις απαιτούμενες από την εκλογική νομοθεσία 200 υπογραφές, με αποτέλεσμα να μην νομιμοποιείται να καταθέσει προσφυγή σε βάρος του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Παράλληλα, απορρίφθηκε και η προσφυγή του Ηλία Κασιδιάρη κατά του Δημήτρη Μιχάκη.

Επίσης, απορρίφθηκε η προσφυγή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου κατά του κόμματος του συνασπισμού κομμάτων των Θάνου Τζήμερου - Φαήλου Κρανιδιώτη «ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Μέσα στις επόμενες μέρες οι αρεοπαγίτες προχωρούν στο επόμενο στάδιο της ανακήρυξης των κομμάτων, εκεί που θα κριθεί η συμμετοχή ή μη του κόμματος τόσο του Ηλία Κασιδιάρη όσο και του Δημήτρη Μιχάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Ηράκλειο: Σύλληψη 22χρονου που “έκρυβε” και βίαζε εξαφανισμένη 13χρονη

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: “είναι τελείως στημένη η καταγγελία για βιασμό” (βίντεο)