Ελληνική Λύση: H Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος διέταξε έρευνα

Η έρευνα έρχεται μετά τις καταγγελίες πρώην βουλευτών του κόμματος για «μαύρο χρήμα».



Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλίωτης διέταξε έρευνα για όσα καταγγέλλονται για το κόμμα «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις για τα καταγγελλόμενα σχετικά με τα όσα φέρεται να γίνονται στο κόμμα «Ελληνική Λύση».

Κατά συνέπεια, θα ερευνηθούν οι καταγγέλλοντες όσο και οι καταγγελλόμενοι βουλευτές, κ.λπ., δηλαδή ο κ. Βελόπουλος και οι βουλευτές του κόμματος τους, για το εάν έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις και ειδικότερα θα ερευνηθούν για το αν έχουν διαπράξει το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Όπως είναι γνωστό από στελέχη της «Ελληνικής Λύσης» έχουν κατατεθεί μηνύσεων κ.λπ., ενώ οι αποχωρήσαντες από το κόμμα βουλευτές Αντώνης Μυλωνάκης και Αικατερίνη Αλεξοπούλου κατήγγειλαν δημόσια ότι έδιναν στο κόμμα χρήματα 500 ευρώ το μήνα, χωρίς αποδείξεις.

