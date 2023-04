Πολιτική

Ελληνική Λύση - Μυλωνάκης: Ο Βελόπουλος είναι απατεώνας, να γίνει έλεγχος στο κόμμα (βίντεο)

Λάβρος ο πρώην βουλευτής, είπε ότι θα κάνει αγώνα για να καταλάβουν οι πολίτες ποιός πραγματικά είναι ο Κυρ. Βελόπουλος. Οι υποψήφιοι από την Χρυσή Αυγή και οι αιχμές για την διαχείριση των χρημάτων.

Δεν λέει να κοπάσει ο σάλος στην Ελληνική Λύση, από την αποχώρηση από το κόμμα δύο βουλευτών, μετά τις διεργασίες που δρομολόγησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για αλλαγή των εκλογικών περιφερειών τους, στον απόηχο δημοσιεύματος, σύμφωνα με το οποίο φέρονται να είχαν προσεγγιστεί από στελέχη της ΝΔ για να μεταπηδήσουν εκεί, μετά την εκλογή τους στην Βουλή με την Ελληνική Λύση, στις εκλογές της 21 Μαΐου.

Ο Αντώνης Μυλωνάκης, μίλησε την Δευτέρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και στράφηκε ευθέως κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με βαρείς χαρακτηρισμούς, κατηγορώντας τον πως «έστησε» την ιστορία με την «δήθεν αποστασία», για να βγάλει από την μέση τους βουλευτές του κόμματος που εξέφραζαν πολιτικό λόγο και διαφωνίες με τις κινήσεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Σε εμφανώς φορτισμένο τόνο, ο κ. Μυλωνάκης είπε ότι «σήμερα είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Μέχρι χθες έλεγα μήπως ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν είναι τόσο μεγάλος πολιτικός απατεώνας. Όμως μετά την ανάρτηση του με την οποία έλεγε εμένα «σκουπίδι, πολιτικό trash που γυρίζω στα κανάλια», από σήμερα τελείωσε ο Βελόπουλος και θα το δείτε στις εκλογές και δυστυχώς τελειώνει ένα κόμμα που υπηρέτησα 4 χρόνια».

«Εκεί με πείραξε, ότι είχαμε προσωπική σχέση. Αυτός που πίναμε καφέ μέχρι χθες, που ήταν φίλος μου, που λέγαμε τα προσωπικά μας, να προσπαθεί να με τελειώσει, όχι απλώς να μην είμαι υποψήφιος», είπε ο κ. Μυλωνάκης για τον Κυριάκο Βελόπουλο, κατηγορώντας τον προσωπικά πως βρίσκεται πίσω από το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Kontra.

Όπως είπε, «Ο Βελόπουλος κυκλοφόρησε ότι εγώ πήρα και την κ. Αλεξοπούλου, μια γυναίκα που έχει περάσει καρκίνο, για να καταλάβετε τον άνδρα και την συμπεριφορά του προς όλα τα στελέχη, ρωτήστε τους πάντες… πήρα και τον Αβδέλα και πήγα στην Βαλαωρίτου και είδα τον Δημητριάδη της ΝΔ. Εγώ δεν έχω δει ποτέ στην ζωή μου τον κ. Δημητριάδη, εκτός από όταν ήρθε στην Βουλή για τις υποκλοπές. Είπε δε ότι μιλήσαμε παρουσία του Παύλου Μαρινάκη, τον οποίο δεν έχω συναντήσει ποτέ».

Καταγγέλλοντας οργανωμένη μεθόδευση από την πλευρά του Κυριάκου Βελόπουλου, ο Αντώνης Μυλωνάκης, είπε ότι «το έκανε να περάσει στα μουλωχτά και δεν περίμενε την αντίδραση των βουλευτών. Έπρεπε να φθάσει η τελευταία στιγμή, να έχει κλείσει η Βουλή, να αρχίζει η προεκλογική περίοδος, να μην με καλέσουν να μιλήσω πουθενά και να γυρίζει αυτός και να λέει ότι θέλει».

«Θέλει να αλλάξει όλη την κοινοβουλευτική ομάδα για να έχει νέους ανθρώπους, “ψαρωμένους” που δεν θα έχουν πολιτική άποψη και λόγο και όχι πολιτικούς άνδρες, όπως ο Μυλωνάκης. Τον Σεπτέμβριο είχαμε μεγάλη κρίση στο κόμμα για να μην έρθουν στελέχη της Χρυσής Αυγής στα ψηφοδέλτια. Εγώ αντέδρασα έντονα. Τελικώς ήρθαν και είναι υποψήφιοι. Πηγαίνετε στο Αιγάλεω, στο Περιστέρι να δείτε τι γίνεται», υποστήριξε ο κ. Μυλωνάκης.

Ανέφερε ακόμη «Δεν με προσέγγισε κανείς από την ΝΔ και ποτέ. Είναι ανόητος, εμένα δεν θα μου κολλήσει καμία ρετσινιά ο Βελόπουλος. Θέλει το μαγαζάκι μικρό, θέλει ένα περιπτεράκι με 6-7 καινούριους βουλευτές μέσα. Αυτόν τον θεομπαίχτη, αυτόν τον πολιτικό απατεώνα, που κορόιδεψε τον δήθεν φίλο του, αφού τον έστησε και πήγε να του κολλήσει την λαδιά του αποστάτη, να μην τον πιστέψει κανένας. Θα δώσω μάχη από εδώ και πέρα».

«Του δίνω 48 ώρες διορία για να βγει και να πει ότι έγινε λάθος. Ράγισε την καρδιά μου, με πρόδωσε ο δήθεν φίλος μου και εγώ θα γυρίσω στο κόμμα; Ο Βελόπουλος νομίζει ότι είναι αυτοκράτορας και εγώ τους αυτοκράτορες τους κρεμάω. Την τιμή και την υπόληψη μου δεν θα την θίξει κανένας», επεσήμανε ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

«Μου ζήτησαν να πάω να κάνω το αγροτικό μου σε μονοεδρική και αν είμαι καλό παιδί να γυρίσω στην περιφέρεια μου; Τι λες ρε Βελόπουλε, που σε έβαλα στην Βουλή το 2019. Ήταν στο 2,8% τον Ιανουάριο του 2019 όταν πήγα εγώ στο κόμμα και το πήγα στο 4% το κόμμα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον κ. Αβδέλα, ο οποίος με πήρε χθες το βράδυ και έκλαιγε και μου έλεγε άλλα… Αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι σοβαρά πράγματα αυτά;», συμπλήρωσε.

Αφήνοντας σαφείς υπόνοιες και για τα οικονομικά του κόμματος και την διαχείριση τους, ο Αντώνης Μυλωνάκης είπε ότι «Εγώ μέσω στα Κάτω Πατήσια με ενοίκιο. Θα γίνουν από εδώ και πέρα έλεγχοι παντού. Που πήγαν τα λεφτά; Θα γίνουν έλεγχοι παντού και για όλα. Πού πήγαν τα λεφτά που δίναμε οι βουλευτές; Αφού πρόδωσε εμένα, νοιάζεται για τον παππού και την γιαγιά; Να πει εμένα πολιτικό σκουπίδι; Ποιος, Βελόπουλε, εσύ; Αξία σου έδωσα…»

Ο κ. Μυλωνάκης είπε πως δεν αποχωρεί από την πολιτική, αλλά σε άμεσο χρόνο δεν θα είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα, αλλά επιστρέφει στην δημοσιογραφία, αποκαλύπτοντας ότι τις προηγούμενες ώρες είχε πρόταση συνεργασίας τόσο από το κόμμα του κ. Εμφιετζόγλου, όσο και από ακόμη ένα μικρό κόμμα που κινείται στην κεντροδεξιά.





