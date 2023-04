Παράξενα

Ανήλικος πήδηξε από μοτοσικλέτα για να μην συλληφθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

16χρονος εγκατέλειψε εν κινήσει τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε υπηρεσιακό όχημα και να προκληθούν φθορές.

Σε υπηρεσιακό όχημα της ΕΛΑΣ, προσέκρουσε δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ανήλικος, προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης χθες το απόγευμα σε περιοχή του Αγίου Προδρόμου, στη Χαλκιδική, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα, ο 16χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα και σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, εγκατέλειψε εν κινήσει τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε υπηρεσιακό όχημα και να προκληθούν φθορές.

Στη συνέχεια, ο 16χρονος διέφυγε πεζός, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κάνναβη βάρους 673 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα. Επίσης, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, αλλά δεν χρειάστηκε να παραμείνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - ΕΛΑΣ: Οι συλληφθέντες έκαναν πρόβα μια μέρα πριν από το έγκλημα

Βόλος: Παρέμβαση εισαγγελέα για σορό 45χρονης στο “Αχιλλοπούλειο”

“Παναγία Άξιον Εστί”: Σε λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα η εικόνα από το Άγιον Όρος