Τροχαίο - σοκ για τον Μπράιαν Ντάνστον: Κοντέινερ έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του (εικόνες)

Τρομοκρατικό ατύχημα για τον παίκτη της Εφές και πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπαικού. Βίντεο από το τροχαίο.

Από θαύμα σώθηκε ο Μπράιαν Ντάνστον από τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στην Κωνσταντινούπολη.

Ο παίκτης της Εφές και πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπαικού, τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά από κοντέινερ που έπεσε πάνω στο αμάξι του στην Bakirkoy Rauf Orbay Street στη Florya και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού δέχθηκε αρχικά τις πρώτες βοήθειες.

Η νταλίκα που ήταν μπροστά από το αυτοκίνητο του Ντάνστον, χτύπησε σε σήραγγα, αφού το ύψος της ήταν μικρό και δεν μπορούσε να περάσει το κοντέινερ. Έτσι έφυγε από την νταλίκα και έπεσε πάνω στο αμάξι του σέντερ της Εφες.

Bak?rkoy'de bir t?r?n dorsesi ust gecide carpt?ktan sonra, Anadolu Efes basketbolcusu Bryant Dunston'?n kulland?g? otomobilin uzerine devrildi.



Kazada yaralanan Bryant Dunston, aractan c?kar?larak hastaneye kald?r?ld?. (DHA) pic.twitter.com/6QeyCJuiV9 — Sporx (@sporx) April 29, 2023

Με ανακοίνωσή της, πάντως, η Εφές καθησύχασε τον κόσμο τονίζοντας πως ο Αμερικανός είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

Ο GM της ομάδας, Αλπέρ Γιλμάζ, ανέβασε φωτογραφία του Ντάνστον μετά το τροχαίο από το νοσοκομείο και φαίνονται οι επίδεσμοι που έχει στα χέρια του.

Bryant'in saglik durumu iyi. Bugun hastanede musahade altinda tutulacak. Cok gecmis olsun hepimize. https://t.co/iDgnCsAzWT pic.twitter.com/cd4xcA79R1

— Alper Yilmaz (@alper11yilmaz) April 29, 2023

