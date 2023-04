Πολιτική

Εκλογές - ΠΑΣΟΚ: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

O Παναγιώτης Δουδωνής, γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Μαντζος, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Πρόκειται για δύο απο τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, σηματοδοτώντας τη δυναμική παρουσία της νέας γενιάς στελεχών.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν ότι οι δύο άνδρες θα αποτελέσουν το βαρύ πυροβολικό του κόμματος προεκλογικά.

Η Ελένη Χρονοπούλου είναι στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας εκπροσωπώντας - όπως της είχε προτείνει εδώ και μήνες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής - τον απόδημο Ελληνισμό. Η κυρία Χρονοπούλου ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταλάβει την τρίτη θέση, προκειμένου να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα θάρρους σε κάθε γυναίκα, αλλά ταυτοχρόνως να μην αφήνεται η αίσθηση ότι διεκδικεί προσωπικό όφελος

.

Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από 6 γυναίκες και πολύ έντονη την παρουσία νέων προσώπων. Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου, ο οποίος από το 2022 έχει στρατευθεί με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Στο πρόσωπο τής καταξιωμένης ιατρού Ρόζας Βρεττού, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τον ίδιο και για το κόμμα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η Ιωάννα Τζουλάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχει πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο σε Ελλάδα και εξωτερικό και το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο L'Oreal Unesco για τις γυναίκες στις επιστήμες.

Η Ελεάννα Δημητρακούδη θεωρείται expert για τα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις και την υιοθέτηση της νομοθεσίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ο Αχιλλέας Παπακώστας είναι από τους πολλά υποσχόμενους της νέας γενιάς ζωγράφων.

Ο Χρήστος Χρυσολωράς είναι ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα νέου και καινοτόμου αγρότη.

Στη 10η θέση, «το 10 το καλό» σύμφωνα με τους ποδοσφαιρικούς όρους είναι ο Νίκος Σαργκάνης, ο επονομαζόμενος και «φάντομ» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, γιος του αγωνιστή της Δημοκρατίας, Γρηγόρη Λαμπράκη συμμετέχει επίσης σε τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής του In Social Νίκος Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής καταλαμβάνει την τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Οι υποψήφιοι βουλευτές με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι:

Παναγιώτης Δουδωνής

Δημήτρης Μάντζος

Ελένη Χρονοπούλου

Αγάθη-Ρόζα Βρεττού

Κώστας Χρυσόγονος

Ιωάννα Τζουλάκη

Μαριζέτα Αντωνοπούλου

Ελένη 'Αννα Δημητρακούδη

Χρήστος Χρυσολωράς

Νίκος Σαργκάνης

Αχιλλέας Παπακώστας

Γρηγόρης Λαμπράκης

Γεωργία Καζά

Σίμος Γερασιμίδης

Νίκος Χριστοδουλάκης

Παναγιώτης Δουδωνής: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι ένα ψηφοδέλτιο ήθους, ανανέωσης και αξιών

Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο ήθους, ανανέωσης και αξιών, αναφέρει ο Παναγιώτης Δουδωνής σε δήλωσή του, λίγο μετά την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο οποίο έχει τεθεί επικεφαλής. Ο κ. Δουδωνής κάνει λόγο για πολύ μεγάλη τιμή από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Ολόκληρη η δήλωση του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ως εξής:

«Η τιμή που μου έκανε ο Πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης και το κόμμα μας, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, όπως και η συγκίνησή μου.

Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο ήθους, ανανέωσης και αξιών. Νιώθουμε την ευθύνη της εκπροσώπησης μιας γενιάς που σπουδάζει, κοπιάζει, δουλεύει είτε εδώ είτε στο εξωτερικό και ήρθε η ώρα να αποκτήσει φωνή και λόγο.

Έπειτα, νιώθουμε τη σημασία που έχει για όλους μας η χώρα αυτή να κυβερνηθεί με κανόνες, με σεβασμό στο Σύνταγμα και όχι με το «έτσι θέλω», όπως έλεγε κι ο Μακρυγιάννης.

Στις 21 Μαΐου παίρνουμε λοιπόν όλοι μαζί απόφαση Αλλαγής. Γιατί τη μοίρα του τόπου μας δε θα τη δεχτούμε, τη μοίρα του τόπου μας θα τη φτιάξουμε εμείς, με τη δημοκρατική μας συμμετοχή, το όραμα και τον αγώνα. Την 22α Μαΐου θα ξημερώσει μια πραγματικά ηλιόλουστη μέρα».

