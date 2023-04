Κοινωνία

Στάθα Αλεξανδροπούλου - Καραϊβάζ: Δικαιώνεται ο Γιώργος, η ψυχή του… (βίντεο)

Δικαιωμένη δηλώνει στον ΑΝΤ1 η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ, η οποία δεν σταμάτησε ούτε μία ημέρα να παλεύει ώστε να μην ξεχαστεί η δολοφονία.

Δικαιωμένη δηλώνει στον ΑΝΤ1 η Στάθα Αλεξανδροπούλου. Η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ δεν σταμάτησε ούτε μία ημέρα να παλεύει ώστε να μην ξεχαστεί η δολοφονία και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη.

«Ήταν μία ανακούφιση αλλά μαζί και μια βαθιά θλίψη λόγω του γεγονότος ότι ήρθε στο μυαλό μου εκείνη η στιγμή που αντίκρυσαν όταν κατέβηκα κάτω από το σπίτι μας όταν είδα τον Γιώργο αιμόφυρτο. Ανακούφιση γιατί αρχίζει να δικαιώνεται ο Γιώργος, η ψυχή του δηλαδή», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Στάθα Αλεξανδροπούλου.

Όλους αυτούς τους μήνες βρισκόταν σε επικοινωνία με τα στελέχη της Ασφάλειας που ανέλαβαν την έρευνα. Το μεσημέρι της Παρασκευής ενημερώθηκε για την εξέλιξη από τον Προϊστάμενο του Ανθρωποκτονιών και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Τη διαβεβαίωση αυτή την είχα από τους Έλληνες Αξιωματικούς ότι θα φτάσουμε στους δράστες, ήταν θέμα τιμής για τους Έλληνες Αξιωματικούς, όπως γνωρίζετε ο Γιώργος έχει δουλέψει πάρα πολύ για την Ελληνική Αστυνομία και τον εκδημοκρατισμό της μέσω του συνδικαλισμού της. Οπότε οι αστυνομικοί το θεωρούσαν θέμα τιμής να πιαστούν οι δράστες της δολοφονίας του Γιώργου», είπε ακόμα στον ΑΝΤ1 η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ.

To μεσημέρι της Παρασκευής 9 Απριλίου 2021 η Στάθα Αλεξανδροπούλου περίμενε τον Γιώργο να γυρίσει στο σπίτι. Εκεί βρισκόταν και ο γιος τους. Η ηρεμία και η γαλήνη της οικογένειας διαλύθηκε από τις σφαίρες του εκτελεστή.

«Με ενημέρωσε η συγκάτοικος από κάτω ότι κάτι έχει γίνει στη γωνία του σπιτιού και ταυτόχρονα με πήρε ένας πολύ καλός φίλος δημοσιογράφος και με ρώτησε αν είμαστε καλά και αν ο Γιώργος είναι καλά, κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε με τον Γιώργο», περιέγραψε.

Στο χωριό Καλλίφυτος της Δράμας η μητέρα του αλλά και συγχωριανοί του Γιώργου Καραϊβάζ ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων να βρεθεί αυτός που έδωσε την εντολή και η κυρία Παναγιώτα έχασε τον γιο της.

«Πρωί πρωί έφυγα, πήγα στο νεκροταφείο, άναψα το καντηλάκι του, του μίλησα λίγο, σηκώθηκα και ήρθα. Το παιδί μου από μικρό προσπαθούσε και το όνειρό του ήταν να γίνει δημοσιογράφος, γιατί του το στέρησαν αυτό γιατί δεν τον άφησαν το όνειρό του να το κάνει πραγματικότητα μέχρι τέλους», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του Γιώργου Καραϊβάζ.

Η οικογένεια του Γιώργου ζητά να οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη Δικαιοσύνη.

