Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - η σύζυγός του στον ΑΝΤ1: Ήμουν πεπεισμένη ότι θα έχει θετική έκβαση (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1, η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα, για τις συλλήψεις για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο αδέρφια που συνελήφθησαν ως ενεργοί εμπλεκόμενοι στην δολοφονία.

Η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα Αλεξανδροπούλου-Καραϊβάζ, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τις εξελίξεις στην υπόθεση.

“Το πίστευα. Ήμουν πεπεισμένη από τις επαφές μου με τον διευθυντή του Ανθρωποκτονιών, ότι θα έχει θετική έκβαση με συλλήψεις”, είπε η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ.

Όσον αφορά για το εάν γνωρίζει αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, η χήρα του αδικοχαμένου δημοσιογράφου ανέφερε ότι δεν το γνωρίζει και τόνισε πως “για να προβούν στις συλλήψεις αυτές, έχουν όλο το πλαίσιο της δολοφονίας του Γιώργου”.

Τέλος, ευχαρίστησε την ΕΛΑΣ και είπε ότι της είχαν πει ότι η εξιχνίαση της δολοφονίας Καραϊβάζ, ήταν θέμα τιμής για της Αρχές. “Ευχαριστώ τους Έλληνες αστυνομικούς που με κόπο και προσπάθεια κατάφεραν να συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους”, είπε χαρακτηριστικά.

