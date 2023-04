Κοινωνία

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς. Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα (1-5-2023) στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 08.00 ώρα και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 06.00 ώρα, μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς ως εξής:

Σταδίου, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Όλγας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου έως την Λ. Βασ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να παραταθούν ή μειωθούν πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοστούν.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.