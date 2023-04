Κόσμος

Το “Εδώ Τουρκία” live από την Λευκωσία (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της Κύπρου και απάντησαν σε ερωτήσεις πολιτών για την Τουρκία και τις εκλογές.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με μια διαφορετική συζήτηση και για αυτήν την φορά και μόνο γίνεται ουσιαστικά «Εδώ Λευκωσία».

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, «Σήμερα από την Λευκωσία για πρώτη φορά l?ve, ενώπιον κοινού, προσκεκλημένοι του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο, συζητάμε τα διακυβεύματα των εκλογών της Τουρκίας, τα πλην και τα συν Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου, αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις δημοσκοπήσεις και απαντάμε στο ερώτημα ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών!».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

