Υγεία - Περιβάλλον

Αλεξανδρούπολη - Εργατικό ατύχημα: Σε Μονάδα Εγκαυμάτων ο χειριστής γερανού που έπαθε ηλεκτροπληξία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα και αφού έφτασε στην Αλεξανδρούπολη ειδικό ασθενοφόρο για την διακομιδή παρόμοιων περιστατικών, ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε τελικά η μεταφορά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου του 46χρονου χειριστή γερανού, που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από ηλεκτροπληξία.

Αρχικά και μετά την άμεση εισαγωγή του στην εντατική, όταν διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ απ’ την περιοχή του Απαλού, όπου ο γερανός που χειριζόταν για εκφόρτωση σωλήνων φυσικού αερίου ακούμπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο άτυχος χειριστής υπέστη ηλεκτροπληξία, οι γιατροί ήταν επιφυλακτικοί για την μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη.

Τελικά λίγο πριν τα μεσάνυχτα και αφού έφτασε στην Αλεξανδρούπολη ειδικό ασθενοφόρο για την διακομιδή παρόμοιων περιστατικών, ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει πολύ σοβαρή, τα εγκαύματα στο πρόσωπο είναι πολύ έντονα και γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η αντιμετώπιση τους σε ειδική Μονάδα Εγκαυμάτων.

Άγνωστο παραμένει υπό ποιες συνθήκες ο γερανός ακούμπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης της ΔΕΗ που περνούν από την περιοχή, υπήρξε ηλεκτροπληξία και παράλληλα ο γερανός τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στην περιοχή εκτός από τα 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Αλεξανδρούπολης με 1ο Πυροσβέστες, που χρησιμοποιώντας ειδικό αφρό έσβησαν την φωτιά, έφτασαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ γιατί από το ατύχημα προκλήθηκε διακοπή ρεύματος σε πολύ μεγάλο μέρος της Αλεξανδρούπολης, αλλά και η Αστυνομία, προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες του ατυχήματος.

Η εταιρεία απομάκρυνε τον καμένο γερανό από τα καλώδια της ΔΕΗ και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, αν και η διακοπή ρεύματος για αρκετή ώρα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά παράλληλα συμβάντα με εγκλωβισμούς σε ασανσέρ.

Πηγή: evros-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας