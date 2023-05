Έιμι Γουαϊνχάουζ: Το νέο βιβλίο για τη ζωή της

Life

Τον πρόλογο του «Amy Winehouse: In Her Words» έγραψαν οι γονείς της, Τζάνις και Μιτς Γουαϊνχάουζ.

Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από τότε που η Έιμι Γουαϊνχάουζ πέθανε στο σπίτι της στο Κάμντεν στο βόρειο Λονδίνο, ήταν μόλις 27 ετών και το έργο της εξακολουθεί να τιμάται μέχρι σήμερα. Στη σύντομη ζωή της κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ - Frank (2003) και Back To Black (2006).

Οι θαυμαστές της Έιμι Γουαϊνχάουζ θα μπορούν σύντομα να ρίξουν μια βαθύτερη ματιά στις σκέψεις και τη ζωή της αείμνηστης τραγουδίστριας στο επερχόμενο βιβλίο «Amy Winehouse: In Her Words», το οποίο θα περιλαμβάνει αποσπάσματα των προσωπικών της ημερολογίων, φωτογραφίες και σημειώσεις της.

Το βιβλίο ανακοινώθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της αείμνηστης τραγουδίστριας, τα οποία διαχειρίζεται το ίδρυμα Έιμι Γουαϊνχάουζ.

Το βιβλίο -σύμφωνα με επίσημη περιγραφή- περιλαμβάνει «τα ημερολόγιά της, που δεν έχουν δημοσιευθεί ξανά, χειρόγραφους στίχους και οικογενειακές φωτογραφίες» για να προσφέρει «μια σπάνια εικόνα για το κορίτσι που μεγάλωσε για να γίνει θρύλος».

Τον πρόλογο του «Amy Winehouse: In Her Words» έγραψαν οι γονείς της, Τζάνις και Μιτς Γουαϊνχάουζ, οι οποίοι είπαν ότι «είναι μία όμορφη νέα συλλογή από σημειώσεις και σκέψεις της Έιμι που δείχνει μια άλλη πλευρά της - τη διασκεδαστική και πνευματώδη». «Θελήσαμε να τη μοιραστούμε με τους θαυμαστές της Έιμι, ώστε και εκείνοι να απολαύσουν την Έιμι, σύμφωνα με τα δικά της λόγια» επισήμαναν.

Το βιβλίο 288 σελίδων θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins Publishers.

