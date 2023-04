Υγεία - Περιβάλλον

Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος”: Στο νοσοκομείο μετά ανακοπή 50χρονος δρομέας

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε για έναν δρομέα η συμμετοχή του στον μαραθώνιο. Ακόμα ένας δρομέας υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.



Δυσάρεστη εξέλιξη είχε για έναν δρομέα η συμμετοχή του στον 17ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (30/4) στη Θεσσαλονίκη.

Στο ύψος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ένας 50χρονος υπέστη ανακοπή. Αμέσως έφτασαν πλήρωμα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο ώστε να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Του έγινε ανάταξη από τη μονάδα και, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Επίσης, λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη άλλος δρομέας καθώς βρισκόταν στη Λεωφόρο Νίκης και στο ύψος της Αριστοτέλους. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε μηχανή του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο, το οποίο, επίσης, τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

