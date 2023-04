Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν αστυνομικό με αεροβόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Όλγας και Παρασκευοπούλου. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424.

Πυρά από αεροβόλο όπλο δέχθηκε αστυνομικός της ομάδας «Ζ» σήμερα το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Όλγας και Παρασκευοπούλου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας της ομάδας «Ζ» που βρισκόταν στο σημείο ενισχυτικά για την τήρηση των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο πλαίσιο του μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, δέχθηκε πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο στο χέρι από άγνωστο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί, λόγω και της στολής που φορούσε. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, στο συμβάν έσπευσαν και άλλοι αστυνομικοί και άνδρες της ασφάλειας προκείμενου να ερευνήσουν το συμβάν, ερευνώντας ακόμη και τις σχάρες των υπονόμων που υπάρχουν εκεί για τυχόν βλήματα από το αεροβόλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Βασιλιάς Κάρολος: Το πρόγραμμα της τελετής στέψης του