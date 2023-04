Αθλητικά

Super League: ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ χωρίς elite διαιτητές

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ για τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Ο Κρέιγκ Πόσον ορίστηκε από την ΚΕΔ/ΕΠΟ να διευθύνει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 3 Μαΐου (20:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League. Ο 44χρονος Άγγλος, ο οποίος είναι διεθνής από το 2015, θα «σφυρίξει» για πρώτη φορά σε αγώνα της μεγάλης κατηγορίας στην Ελλάδα, καθώς μέχρι σήμερα είχε διαιτητεύσει αρκετές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την πρώτη εμφάνισή του σε αγώνα της Super League θα κάνει και ο Ζερόμ Μπρισάρ, ο οποίος θα είναι ο «άρχοντας» του ντέρμπι που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/5, 20:00) στην "OPAP Arena" ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ο 37χρονος Γάλλος είναι διεθνής από το 2018, ενώ μέχρι σήμερα είχε διαιτητεύσει ευρωπαϊκά ματς ελληνικών ομάδων.

Από εκεί και πέρα, η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε ότι την αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα διευθύνει ο Πέτρος Τσαγκαράκης από το σύνδεσμο Χανίων.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ έχουν ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5

20:00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μπρισάρ (Γαλλία)

Βοηθοί : Παζέ, Οζέ (Γαλλία)

4ος : Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

VAR : Πινιάρ (Γαλλία)

AVAR : Μωϋσιάδης (Ηπείρου)

20:00 Άρης-Βόλος

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Βοηθοί : Νικολακάκης (Λασιθίου), Στεφανής (Καρδίτσας)

4ος : Καραντώνης (Ημαθίας)

VAR : Γκάμαρης (Αθηνών)

AVAR : Τριανταφύλλου (Αρκαδίας)

20:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Πόσον (Αγγλία)

Βοηθοί : Χάσιν, Μπετς (Αγγλία)

4ος : Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

VAR : Κουτ (Αγγλία)

AVAR : Μπουξμπάουμ (Ανατ. Αττικής)