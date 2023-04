Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Για εμάς δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω θρησκεύματος

Είμαστε η παράταξη που αγωνίστηκε για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για όλους τους Έλληνες, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το ορεινό χωριό Κένταυρος.

Με επίσκεψη το απόγευμα, στο ορεινό χωριό Κένταυρος της Ξάνθης, ένα από τα μεγαλύτερα Πομακοχώρια, ολοκλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τη διήμερη περιοδεία του στη Θράκη.

Το συγκεκριμένο χωριό είχε επισκεφτεί πριν από 25 χρόνια, όταν ως φοιτητής συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα της νομαρχίας για την καταγραφή των αγροτικών μηχανημάτων.

«Ξεκίνησα εδώ στην Ξάνθη, στο πανεπιστήμιο, και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια επιστρέφω ως πρόεδρος της παράταξης», ανέφερε συγκινημένος στους συγκεντρωμένους κατοίκους του χωριού και της ορεινής μειονοτικής ζώνης της Ξάνθης.

Θύμισε εμφατικά ότι «η δημοκρατική παράταξη είναι αυτή, που ήρε τις διακρίσεις. Είναι η παράταξη που αγωνίστηκε για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες, χωρίς καμία διάκριση. Δεν υπάρχουν για εμάς διακρίσεις λόγω θρησκεύματος. Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι, σε όλα τα χωριά και σε όλες τις πόλεις. Θέλω να θυμηθείτε ότι αυτό το κόμμα επί Ανδρέα Παπανδρέου γκρέμισε τις μπάρες. Με τον Κώστα Σημίτη άνοιξε τα πανεπιστήμια για όλους. Έχουμε χρέος να κάνουμε ακόμη περισσότερα για να είναι καλύτερες οι συνθήκες διαβίωσής σας τα επόμενα χρόνια» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στους κατοίκους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι στο επίκεντρο της πολιτικής του είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η διάκριση των εξουσιών, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματά. «Θέλω αυτές τις λίγες ημέρες που έμειναν μέχρι την κάλπη στις 21 Μαΐου να πάρετε στα χέρια σας, η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, την προσπάθεια αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, για να κάνουμε τη νέα γενιά της χώρας να σταθεί όρθια ατενίζοντας με ελπίδα και προοπτική το μέλλον. Αν δεν σταθεί όρθια η νέα γενιά της χώρας, δεν θα σταθεί ποτέ όρθια η πατρίδα μας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Δήλωσε σίγουρος ότι 21 Μαΐου ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα έχει ένα ισχυρό ποσοστό, ένα ποσοστό που θα κάνει την πατρίδα μας να αλλάξει σελίδα. Καλή δύναμη και καλό αγώνα για όλες, για όλους και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, για τη νεολαία μας που πρέπει να έχει παιδεία, προοπτική, μέλλον και καλές θέσεις δουλειάς» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παρούσα στην ομιλία του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν η υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας Ελεάννα Δημητρακούδη, που κατάγεται από την Καβάλα και εκπροσωπεί την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Κοντά μας, είναι η Ελεάννα Δημητρακούδη, που ήρθε μόλις από τις Βρυξέλλες. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα και αγωνίζεται από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα για να υπάρχουν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανάπτυξη που σέβεται τα δάση μας, τα ποτάμια μας, το περιβάλλον μας κι αυτό έχει ιδιαίτερη αξία εδώ στα ορεινά χωριά του νομού της Ξάνθης, διότι ο σεβασμός στο περιβάλλον μπορεί να φέρει μια ανάπτυξη ισχυρή και μακροπρόθεσμη» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

