Παραγουάη: Ο Πένια νέος πρόεδρος της χώρας

Ο υποψήφιος του κόμματος της δεξιάς εξελέγη πρόεδρος της χώρας.



Ο Σαντιάγο Πένια, ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος Colorado (δεξιά) –στην εξουσία επί σχεδόν οκτώ δεκαετίες στην Παραγουάη–, εξελέγη πρόεδρος της χώρας επικρατώντας του βασικού αντιπάλου του, του κεντροαριστερού Εφραίν Αλέγκρε, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Ο κ. Πένια, οικονομολόγος 44 ετών, άλλοτε υπουργός Οικονομικών (2015-2017) της κυβέρνησης του προέδρου Οράσιο Καρτές (2013-2018), ανακηρύχθηκε νικητής από το εκλογοδικείο (την εθνική εφορευτική επιτροπή), καθώς συγκέντρωνε το 42% και πλέον των ψήφων, έναντι 27,5% του εξηντάρη κ. Αλέγκρε, με το 96% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

Θα διαδεχθεί τον Αύγουστο τον Μάριο Άμπντο Μπενίτες. Η προεδρική θητεία είναι πενταετής.

Ταϊβάν συγχαίρει τον Σαντιάγο Πένια για τη νίκη του

Η πρεσβεία της Ταϊβάν στην Ασουνσιόν συνεχάρη τον Σαντιάγο Πένια, τον υποψήφιο του κυβερνώντος δεξιού κόμματος Colorado, για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στην Παραγουάη.

«Θα συνεχίσουμε (...) αυτή την καρποφόρα σχέση» των «δυο εταίρων για την ευημερία», ανέφερε η πρεσβεία της νήσου μέσω Facebook.

Οι εκλογές στην Παραγουάη παρακολουθούνταν στενά από την Ταϊπέι, ειδικά μετά την αμφισβήτηση της σχέσης με την Ταϊβάν από τον κεντροαριστερό αντιπολιτευόμενο υποψήφιο για την προεδρία Εφραίν Αλέγκρε, που τάχθηκε στο τελικό στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας υπέρ της σύναψης σχέσεων με την Κίνα.

Η Παραγουάη συγκαταλέγεται στις μόλις 13 χώρες παγκοσμίως που συνεχίζουν να διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, που η Κίνα θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα στο μέλλον, χωρίς να αποκλείει τη χρήση βίας για αυτό. Το Πεκίνο πολλαπλασίασε τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειές του να μεταστρέψει τους εναπομείναντες διπλωματικούς συμμάχους της Ταϊπέι.

Τον Μάρτιο άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, η Ονδούρα, απέκτησε διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, τερματίζοντας αυτές με την Ταϊβάν.

