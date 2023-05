Οικονομία

ΗΠΑ: Η First Republic Bank κατέρρευσε - Στην JPMorgan περνούν οι καταθέσεις

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα που κατέρρευσε μέσα σε δύο μήνες.



H Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνιας (DFPI) ανακοίνωσε σήμερα ότι η αναφερόμενη υπηρεσία έθεσε υπό τον έλεγχό της την τράπεζα First Republic Bank (FRB), ενώ έχει επιτευχθεί μία συμφωνία για την πώληση της τράπεζας στην τράπεζα JPMorgan Chase & Co.

Η JPMorgan Chase & Co, θα εξαγοράσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της FRB και όλες τις καταθέσεις της, συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων καταθέσεων, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της η DFPI.

“Η κυβέρνησή μας, μας προσκάλεσε όπως κι άλλους να επιταχύνουμε (τις διαδικασίες) και το πράξαμε”, δήλωσε ο Τζέιμς Ντάιμον πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase. “Η οικονομική μας ευρωστία, οι ικανότητές μας και το επιχειρηματικό μοντέλο μας, μας επέτρεψαν να καταρτίσουμε μία πρόταση προσφοράς για την υλοποίηση της μετάβασης, με με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώσουμε τα κόστη για το Ταμείο Ασφάλισης των Καταθέσεων (DIF)".

Η διάσωση της τράπεζας καταγράφεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο από δύο μήνες, μετά από την κατάρρευση των τραπεζών Silicon Valley Bank και Signature Bank, αφού προηγήθηκε η μείωση των καταθέσεων που είχαν στο ενεργητικό τους, ωθώντας της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να παρέμβει, με τη λήψη έκτακτων μέτρων για τη σταθεροποίηση των αγορών.

