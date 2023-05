Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Απόφαση αλλαγής για μια νέα ελπίδα κοινωνικής δικαιοσύνης

Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ από την συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας για την εργατική Πρωτομαγιά.



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για την εργατική Πρωτομαγιά.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής:

«Σήμερα, εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα μνήμης των αγώνων και των θυσιών των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, αλλά και λίγο πριν τις εθνικές εκλογές έχουμε χρέος να αποτιμήσουμε την πραγματική θέση των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας.

Οι πραγματικοί μισθοί, μόνο το 2022, μειώθηκαν 7.4% και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών είναι η τρίτη χειρότερη ανάμεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλλογικές συμβάσεις υπονομεύτηκαν. Η ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη είναι η ανάπτυξη για θέσεις εργασίας των 400 και 500 ευρώ, που συνεχίζουν να κάνουν τους νέους μας να έχουν προτεραιότητα τη φυγή στο εξωτερικό.

Γι’ αυτό λοιπόν στις 21 Μαΐου καλώ όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να ενώσουμε τις αγωνίες μας και να πάρουμε μαζί απόφαση Αλλαγής για να οικοδομήσουμε μια νέα ελπίδα κοινωνικής δικαιοσύνης, προοπτικής για όλους τους Έλληνες, για όλες τις Ελληνίδες και κυρίως για τις νεότερες γενιές».

