Τροχαία: “σαφάρι” ελέγχων με χιλιάδες κλήσεις

«Βροχή» έπεσαν οι κλήσεις την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Αναλυτικά οι παραβάσεις.



Σε 120.790 τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, από τις 23 έως 29 Απριλίου, σε όλη την Ελλάδα, βεβαιώθηκαν συνολικά 29.114 παραβάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το 65% των παραβάσεων αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, παράνομη στάθμευση, μη χρήση προστατευτικού κράνους, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια είναι: 5.851 στην Αττική, 4.288 στη Θεσσαλονίκη, 3.177 στη Θεσσαλία, 2.430 στη Δυτική Ελλάδα, 2.348 στην Κεντρική Μακεδονία, 2.296 στην Κρήτη, 1.933 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1.650 στην Πελοπόννησο, 1.477 στην Ήπειρο, 1.000 στη Στερεά Ελλάδα, 762 στα Ιόνια Νησιά, 719 στο Νότιο Αιγαίο, 670 στο Βόρειο Αιγαίο και 513 στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν: 8.668 για παράνομη στάθμευση, 6.160 για υπερβολική ταχύτητα, 1.764 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, 1.302 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 1.161 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 699 για Κ.Τ.Ε.Ο., 495 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 454 για ανασφάλιστα οχήματα, 367 για παραβίαση σηματοδότη, 351 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 258 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 178 για θορύβους, 155 για αντικανονικούς ελιγμούς, 135 για φθαρμένα ελαστικά, 124 για μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, 105 για υπέρβαρο-διαστάσεις φορτίου, 84 για αντικανονικό προσπέρασμα, 78 για κίνηση αντίθετη σε μονόδρομο, 59 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 47 για αντικανονική χρήση φώτων,45 για παραβίαση σήματος τροχονόμου, 42 για απόσπαση προσοχής οδηγού, 38 για καυσαέρια, 37 για παραβίαση προτεραιότητας,11 για μη κίνηση στο δεξιό άκρο οδού, 3 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα και 6.294 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 24 έως 30 Απριλίου 2023, στην περιοχή της παραλιακής Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Συνολικά διενεργήθηκαν 502 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων, βεβαιώθηκαν 336 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 27 για υπερβολική ταχύτητα, 20 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 18 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 17 για χρήση κινητών τηλεφώνων, 16 για μη χρήση κράνους,16 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 15 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 15 για επίδειξη ικανοτήτων, 15 για αυτοσχέδιους αγώνες, 5 για παραβάσεις θορύβων, 2 για αντικανονικούς ελιγμούς και 170 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 4 ζεύγη πινακίδων, 60 άδειες κυκλοφορίας και 72 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ μεταφέρθηκαν και 4 οχήματα.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ΕΛΑΣ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και σε αυτό το πλαίσιο οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με σκοπό τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

