Πολιτισμός

Πρωτομαγιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

Με τραγούδια και χορούς πάνω από 7000 άνθρωποι υποδέχτηκαν την Πρωτομαγιά, στη μεγάλη μουσική γιορτή στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντ. Τρίτσης».

Με τραγούδια και χορούς πάνω από 7 χιλιάδες άνθρωποι υποδέχτηκαν την Πρωτομαγιά, στη μεγάλη μουσική γιορτή που διοργάνωσε και φέτος, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους Ιλίου και Αγ. Αναργύρων-Καματερού, στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντ. Τρίτσης».

Τους πολίτες υποδεχόταν από νωρίς το μεσημέρι ο περιφερειάρχης Γιωργος Πατούλης μαζί με τον δήμαρχο Αγ. Αναργύρων- Καματερού Σταύρο Τσίρμπα και τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Ανδρέα Λεωτσάκο.

Παρόντες ήταν επίσης ο αν. υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η υφ. Εργασίας Μαρία Συρεγγέλα, οι βουλευτες (ΝΔ) Γιάννης Λοβέρδος, ( ΠΑΣΟΚ) Νάντια Γιαννακοπούλου, η πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα «Μητροπολιτικό Πάρκο Α. Τρίτσης» Σοφία Μαυρίκου, ο δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος, εκπρόσωποι του Φορέα διαχείρισης καθώς και της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεκίνησε το μεσημέρι και για ένα πεντάωρο το κοινό απόλαυσε το λαϊκό συγκρότημα «Φαμίλια Γαλάνη», το οποίο ερμήνευσε μουσικά είδη όπως έντεχνο, νέο κύμα, κλασικό λαϊκό, τραγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου, Μαρκόπουλου κ.ά., όπως επίσης ρεμπέτικα, νησιώτικα, παραδοσιακά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προσφέρθηκε φαγητό και μοιράστηκαν εκατοντάδες γλαστράκια και λουλούδια τιμώντας την Πρωτομαγιά, ενώ τα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά φτιάχνοντας, μεταξύ άλλων, τα παραδοσιακά μαγιάτικα στεφάνια.

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και με αφορμή την παρουσία των χιλιάδων πολιτών στην γιορτινή αυτή εκδήλωση, επανέλαβε την υπόσχεση ότι «το Πάρκο της καρδιάς μας θα είναι συνεχώς ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες της Αττικής. Το πάρκο μας άλλαξε ριζικά και είναι πια μία όαση στη Δυτική Αττική».

Ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του όπως και τους αντιπεριφερειάρχες Δυτικού τομέα, Πολιτισμού και Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Λεωτσάκο, Χάρη Ρώμα και Βασίλη Κόκκαλη για τον συντονισμό και την οργάνωση της εκδήλωσης.

«Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους αγώνες του εργατικού κινήματος. Αγώνες που με αίμα και θυσίες, πέτυχαν να θεμελιώσουν σημαντικά κεκτημένα για τον κόσμο της εργασίας και τα δικαιώματά του. Παράλληλα, όμως είναι και μια γιορτή - σύμβολο για την αναγέννηση της φύσης, μια γιορτή που υποδέχεται την άνοιξη» τόνισε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε: Το Πάρκο Τρίτση είναι ο τόπος που μπορεί να εκφράσει όλους αυτούς τους συμβολισμούς της Πρωτομαγιάς. Ένας ανοικτός χώρος, ελεύθερος για όλους τους πολίτες, και παράλληλα, ένα ανοιξιάτικο σκηνικό που αποτυπώνει την αναγέννηση της φύσης. Η αισθητική, περιβαλλοντική και λειτουργική μεταμόρφωση του χώρου, έχει μετατρέψει το Πάρκο της καρδιάς μας σε ένα σταθερό σημείο αναφοράς και τόπο συνάντησης για κάθε μεγάλη γιορτή αλλά και καθημερινή απόλαυση για χιλιάδες κατοίκους της Αττικής.

