Βασιλιάς Κάρολος - στέψη: Περισσότεροι από 2200 οι καλεσμένοι

Εκτός από αυτούς τους προσκεκλημένους, 400 νέοι που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις θα παρακολουθήσουν την τελετή στέψης και τις πομπές.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι θα παρευρεθούν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται διεθνείς εκπρόσωποι από 203 χώρες, καθώς και εργαζόμενοι σε κοινότητες και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο Κάρολος, ο οποίος έγινε μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων 14 κρατών της Κοινοπολιτείας (Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τζαμάικα, Μπαχάμες, Γρενάδα, Παπούα Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντα, Τουβαλού, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπελίζ και Άγιος Χριστόφορος) μετά τον θάνατο της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο, πρόκειται να στεφθεί επισήμως στις 6 Μαΐου στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο στη διάρκεια μιας τελετής γεμάτης πολυτέλεια, συμβολισμό και θρησκευτική σημασία.

Στη λειτουργία στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ το Σάββατο 6 Μαΐου θα παρευρεθούν επίσης νικητές βραβείων Νόμπελ, θρησκευτικοί εκπρόσωποι, αρχηγοί κρατών και υπουργοί Εξωτερικών, ανέφεραν τα Ανάκτορα.

Εκτός από αυτούς τους προσκεκλημένους, 400 νέοι που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις θα παρακολουθήσουν την τελετή στέψης και τις πομπές μέσα από την εκκλησία της Αγίας Μαργαρίτας, δίπλα στο Αβαείο.

