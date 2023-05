Life

“Το Πρωινό” - Φόνσου: Η αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαρίνο και το παράπονο της από τους ηθοποιούς (βίντεο)

Η Άννα Φόνσου αποκαλύπτει πρώτη φορά που ζει ο Γιώργος Μαρίνος. Τι είπε για Γεωργούλη, Μπέζο και Παπαδόπουλο.

Η Άννα Φόνσου σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η ηθοποιός που έχει φτιάξει το Σπίτι του Ηθοποιού, αποκάλυψε που και με ποιους ανθρώπους βρίσκεται σήμερα ο Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί από τα "φώτα" της δημοσιότητας. Παράλληλα εξέφρασε τα παράπονά της για τους ηθοποιούς και μίλησε για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση καταγγελίας σε βάρος του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, η οποία αφορά στα αδικήματα του βιασμού και της πρόκλησης σωματικής βλάβη.

«Μία φορά με κάλεσε μία γιατρός από τη Νέα Μάκρη και μου λέει “είναι εδώ ο κ. Γιώργος Μαρίνος σε άθλια κατάσταση, είναι χάλια. Δεν πάτε σπίτι του να δείτε αν μένει μόνος του…” Πήγαμε, φωνάζαμε, δεν άνοιγε. Ήρθε η αστυνομία, ανοίγουμε, φωνάζουμε κ. Μαρίνο, λέει “ποιος είναι” και γάβγιζαν πολλά σκυλιά… Του είπα ότι είμαι η Άννα Φόνσου και τότε μου είπε ότι δεν είναι καλά.

Τον πήραμε, τον πήγαμε στον Ευαγγελισμό, τον κοιτάνε και τον έβαλαν στην Εντατική. Πάω κάνω πρεμιέρα στο θέατρο, επιστρέφω στο νοσοκομείο και μου λένε ότι ο Γιώργος Μαρίνος έχει αναστατώσει όλο το νοσοκομείο γιατί έχει ιδιωτική ασφάλεια και θέλει να τον πάνε κάπου με την ασφάλειά του. Τον ρώτησα, παίρνω στην ασφάλεια και τον πήγαμε στο Υγεία, σε σουίτα και το πρωί έβαλε μπαλονάκι. Ρώτησα τον Γιώργο Μαρίνο να μου πει ποιοι είναι φίλοι του. Έρχεται κάποιος Βασίλης, ο οποίος ήταν επιστάτης του, ο οποίος δεν έφυγε από το πλάι του. Παίρνω όλους τους φίλους του, κανένας δεν ήρθε εκτός από την Κάτια Δανδουλάκη.

Με ειδοποιεί η ασφάλεια ότι ο κ. Μαρίνος έχει να μας πληρώσει πολύ καιρό και θέλουμε 27.000 ευρώ. Δίνω εγώ τις 27.000, γίνεται καλύτερα, μου επέστρεψε τα χρήματα και του λέω “τώρα πού να σας πάμε;”. Ήμουν μαζί με τη Μαίρη Βιντιάδου. Λέει “δεν έχω πού να πάω…” και τον πήγαμε στο Σπίτι του Ηθοποιού. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν φίλο του, μόνο εμένα», αποκάλυψε η Άννα Φόνσου.

«Αφού πέρασε ένας μήνας του είπα ότι πρέπει να φύγει διότι κάποιος που έχει λεφτά δεν επιτρέπεται να μένει στο ίδρυμα. Μου είπε “Θέλω να δω αν μπορώ να πάω στης κας Λάτση που έχει κάνει ένα ίδρυμα στον Γέρακα. Σε 5-6 μέρες μου λέει έκλεισα, έρχεται ο Σταμάτης Φασουλής, τον παίρνει, πάει εκεί και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “Άννα εδώ είναι καταπληκτικά, να έρθεις να με δεις”. Παίρνω την άλλη μέρα και μου λένε ήρθε ο κ. Βασίλης και τον πήρε, μια μέρα κάθισε εκεί.

Μιλήσαμε αργότερα και μου είπε “Άννα μου εδώ ο Βασίλης είναι αδελφός, και η γυναίκα και τα παιδιά, θα ήθελα όμως να μην ξαναμιλήσω σε κανέναν” και δεν τον ξαναείδα.

Ο Γιώργος Μαρίνος μένει στην Γλυφάδα με μια κοπέλα που τον φροντίζει, όλα αυτά τα έχει κανονίσει ο Βασίλης. Είναι καλά και δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Ο Βασίλης και η γυναίκα του τον φροντίζει πάρα πολύ», πρόσθεσε η Άννα Φόνσου.

