Πολιτική

Εκλογές - Τζήμερος στον ΑΝΤ1: θα δώσουμε ψήφο ανοχής αλλά δεν θα παζαρέψουμε καρέκλες

Τι δήλωσε ο Θάνος Τζήμερος στον ΑΝΤ1 για τις θέσεις του κόμματός του ενόψει των εθνικών εκλογών στις 21 Μαΐου.

Με την ώρα των εκλογών να πλησιάζει, ο Θάνος Τζήμερος, Πρόεδρος συνασπισμού “Εθνική Δημιουργία”, βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Θάνος Τζήμερος, μίλησε μεταξύ άλλων για κάποιες από τις θέσεις του συνασπισμού του αλλά και για την προσφυγή που έκαναν κατά του ΚΚΕ στον Άρειο Πάγο.

“Στοιχειωδώς φαινόμαστε” είπε αρχικά ο Θάνος Τζήμερος, τονίζοντας την έλλειψη δημοσιότητας του κόμματός του από τα μέσα.

Ο Θάνος Τζήμερος, στη συνέχεια μίλησε με αφορμή τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, επισημαίνοντας, ότι ζητήματα όπως οι κάμερες που τώρα θεωρούνται παράνομες, θα πρέπει να νομιμοποιηθούν. "Η Δημιουργία Ξανά κι εγώ και ο Φαήλος Κρανιδιώτης, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι δεν μπορεί η εγκληματικότητα να είναι χόμπι” είπε και πρότεινε πως εάν το ίδιο άτομο παρανομεί συνεχώς, θα πρέπει η ποινή του να φτάνει ισόβια.

Σχετικά με τις συνεργασίες εφόσον το κόμμα του μπει στη Βουλή, είπε: “Θα δώσουμε ψήφο ανοχής, αλλά δεν θα παζαρέψουμε καρέκλες”

Όσον αφορά την ένσταση στον Άρειο Πάγο προς το ΚΚΕ, τόνισε ότι κακώς το νομιμοποίησαν το 1974. “Ένα κόμμα που λέει σήμερα ότι θα πάρει τα όπλα, ένα κόμμα που διακηρύσσει ανυπακοή στη Βουλή, δεν θα πρέπει να βρίσκεται στην εκλογική διαδικασία."

Το ίδιο όπως είπε ο Πρόεδρος του συνασπισμού “Εθνική Δημιουργία”, ισχύει και για την Χρυσή Αυγή και για το κόμμα του Κασιδιάρη.

