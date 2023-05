Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Να αντικρούσουν όσα τους καταλογίζονται στο κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος τους, θα επιχειρήσουν σήμερα με τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι για εμπλοκή τους στην δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ πριν δύο χρόνια.

Τα δύο αδέλφια που είναι αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, σήμερα θα οδηγηθούν για να απολογηθούν ενώπιον του 30ου Τακτικού Ανακριτή μετά το ένταλμα σύλληψης που τους φέρνει ενώπιον των δικαστικών αρχών ως δράστες της μαφιόζικης επιχείρησης που οργανώθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου έξω από το σπίτι του στον 'Αλιμο στις 9 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με την συνήγορο του 40χρονου και του 48χρονου αδελφού του, Αθανασία Σταυρή, οι δύο κατηγορούμενοι αμφισβητούν τα στοιχεία που επικαλούνται οι αστυνομικές αρχές για τους εντολείς της. Η συνήγορος σε δήλωσή της σε τηλεοπτικό σταθμό χαρακτήρισε "ασύνδετα μεταξύ τους" όσα καταγράφονται στην δικογραφία σε βάρος των εντολέων της, αναφέροντας ότι τα δύο αδέλφια βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης με "λογικά άλματα". Όπως ανέφερε η κ. Σταυρή:

"Οι εντολείς αρνούνται με κάθε τρόπο την κατηγορία. Να πούμε και να αποσαφηνιστεί σχετικά με το παρελθόν των δύο αδελφών ότι δεν έχουν ποινικό παρελθόν με την έννοια των καταδικών. Έχουν λευκό ποινικό μητρώο" .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στην οποία φαίνεται να περιγράφεται η δράση και άλλων προσώπων που είχαν εμπλοκή στην δολοφονία, οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται να είχαν χρησιμοποιήσει λίγες ημέρες πριν την δολοφονία καρτοκινητά τηλέφωνα -φαντάσματα, έχοντας βάλει σε παύση τα δικά τους. Τα εν λόγω, αποκαλούμενα και "πακιστανικά τηλέφωνα" δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ ξανά μετά τη δολοφονία. Παράλληλα φέρονται να είχαν λάβει μέτρα για τη διαφυγή τους από το σημείο που "γαζώθηκε" ο δημοσιογράφος αλλά και να είχαν μελετήσει το σημείο ιδιαίτερα προσεκτικά.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά καθώς οι κατηγορούμενοι αναμένεται ότι μετά τους ισχυρισμούς που θα προβάλλουν θα κληθούν να απαντήσουν σε δεκάδες ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών, Βασίλης Ντούμας, έκανε έκκληση για να σταματήσουν οι «φλυαρίες» σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας Καραϊβάζ, εξηγώντας ότι, κάτι τέτοιο δεν βοηθά στην υπόθεση.

Αντιθέτως, τόνισε, υπάρχουν μόνο δύο δεδομένα: οι συλλήψεις των δύο υπόπτων.

