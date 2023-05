Υγεία - Περιβάλλον

Λάζαρος Λασκαρίδης: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του αντιδήμαρχου Καλλιθέας

Το ατύχημα που υπέστη ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας είχε προκαλέσει σοκ. Οι εικόνες από το σημείο και η μαρτυρία φίλου του στον ΑΝΤ1.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το μπαλκόνι από το οποίο έπεσε την περασμένη εβδομάδα ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας, Λάζαρος Λασκαρίδης.

Ο αντιδήμαρχος και δημοσιογράφος ήταν σε δημοτική εκδήλωση όταν βγήκε στο μπαλκόνι, για να καπνίσει και το κάγκελο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

Ο τραυματισμός του Λάζαρου Λασκαρίδη είναι πολύ σοβαρός και σύμφωνα με τον φίλο του και δικηγόρο, Δημήτρη Μπόλη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1.

Όπως είπε, ο Λάζαρος Λασκαρίδης είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, «είναι στη ΜΕΘ, διασωληνωμένος για 7η μέρα, από τις 27 Απριλίου, στα γενέθλια του».

«Ευθύνες υπάρχουν, απλά θα πρέπει να προσωποποιηθούν», απάντησε σε σχετικό ερώτημα, ενώ έκανε γνωστό πως έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, ενώ υπάρχει εισαγγελική προανάκριση.

«Πρέπει να αποκαλυφθεί πώς έγινε ένα τόσο τραγικό συμβάν σε ένα δημοτικό χώρο», κατέληξε ο Δ.Μπόλης.

