Σούλη Σαμπάχ: Η ανακοίνωση για την κηδεία της και η επιθυμία της οικογένειας

Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας σκόρπισε την Τρίτη (02/05) η είδηση του θανάτου της Σούλης Σαμπάχ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Όπως ανακοίνωσε τόσο ο Σπύρος Μπιμπίλας, όσο και το Σπίτι του Ηθοποιού την Τετάρτη, η οικογένεια της Σούλη Σαμπάχ επιθυμεί η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, για τον λόγο αυτό δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει την ημέρα, την ώρα και την τοποθεσία της κηδείας.

Ποια ήταν η Σούλη Σαμπάχ

Γεννήθηκε το 1931 στην Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας της καταγόταν από το Πολέμι της Πάφου και η μητέρα της από τη Χίο.

Τη δεκαετία του 1950 ήρθε στην Αθήνα και άρχισε να τραγουδάει στο γνωστό κοσμικό κέντρο «Τζάκι».

Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία “Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο” μαζί με τους Βασίλη Αυλωνίτη, Μίμη Φωτόπουλο και Τζένη Καρέζη. Έχει εμφανιστεί επίσης σε πολλές άλλες γνωστές ταινίες, όπως: Η καφετζού, Δελησταύρου και υιός, Διακοπές στην Αίγινα, Η βίλα των οργίων, Θα σε κάνω βασίλισσα, Έξω φτώχεια και καλή καρδιά, Ο παπατρέχας.

Έπαιξε επίσης στην τηλεόραση σε σειρές όπως: Η γειτονιά μας (ΥΕΝΕΔ), Ορκιστείτε παρακαλώ, Πάτερ Ημών, Παππούδες εν δράσει, Κλείσε τα μάτια, Βελούδο από μετάξι.

