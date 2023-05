“Άξιον Εστί”: Η εικόνα της Παναγίας έφτασε στην Αθήνα (εικόνες)

Πολιτισμός

Υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους στην εικόνα του "Άξιον Εστί". Το επίσημο πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με ειδική πτήση έφτασε την Αθήνα η ιερή εικόνα της Παναγίας του «Άξιον Εστί».

Αφού έφτασε η εικόνα στην Αθήνα, πλήθος κόσμου σχημάτισε ουρές έξω από την Αγία Δύναμη Μητροπόλεως, ενώ στη συνέχεια έγινε η επίσημη τελετή υποδοχής και η Δοξολογία και Ιερά Παράκληση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η θαυματουργή εικόνα θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 15 Μαΐου. Δεκαδες πιστοί ήδη από νωρίς το μεσημέρι συρρέουν στη Μητρόπολη Αθηνών προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα.

Καθημερινά θα τελούνται ακολουθίες, στο πλαίσιο της παραμονής της στην Αθήνα. Ειδικότερα, κάθε πρωί θα τελείται Όρθρος, Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια ιερά παράκληση και κάθε απόγευμα εσπερινός και ιερά Παράκληση, ενώ κάποιες ημέρες και θα γίνονται ιερές αγρυπνίες.

Η εικόνα συνοδεύεται από την ηγεσία της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

Κατά την αρχιερατική θεία λειτουργία την Κυριακή θα μνημονευτούν τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η μεταφορά της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του «Άξιον Εστί» από το Άγιον Όρος ξεκίνησε το πρωί.

Στις εννέα παρά είκοσι, τα μέλη της ιεράς κοινότητας της μοναστικής πολιτείας που συνοδεύουν την εικόνα, επιβιβάστηκαν μαζί με αυτήν, στο πλοιάριο που τη μετέφερε από το λιμανάκι της Δάφνης στην Ουρανούπολη. Από εκεί η εικόνα μεταφέρθηκε οδικώς ως το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Η ειδική πτήση της Aegean μετέφερε την εικόνα στην Αθήνα όπου έφτασε νωρίς το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.

Η Παναγία του «Άξιον Εστί» θεωρείται το σημαντικότερο κειμήλιο του Αγίου Όρους, φυλάσσεται στον ιερό ναό του Πρωτάτου στις Καρυές και σπανίως βγαίνει από τον Άθω.

Εν προκειμένω, η μεταφορά της για προσκύνημα στην Αθήνα ήταν παλαιότερο αίτημα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για να λαμπρύνει με την παρουσία της την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 0Ωστόσο, λόγω κορονοϊού δεν κατέστη τότε δυνατή η έξοδός της από την Αθωνική πολιτεία και βγαίνει τώρα που οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και ώρα 06:00 και 14:00 αντίστοιχα, επί της οδού Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στην παραπάνω οδό κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

