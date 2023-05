Πολιτική

Νέα Δημοκρατία: τηλεφώνημα για βόμβα στα κεντρικά γραφεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκανώθηκε το κτήριο των γρφείων της Νέας Δημοκρατίας, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Λήξη συναγερμού που σήμανε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα.

Η αστυνομία προχώρησε σε άμεση εκκένωση των στελεχών και εργαζομένων που ήταν στο κτήριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 17:15 άγνωστος άνδρας επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς, ο οποίος θα εκραγεί σε 45 λεπτά.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών μηχανισμών, παρήλθε ο χρόνος, ωστόσο πραγματοποιήθηκε έρευνα χψρίς ωστόσο να προκύψει από αυτήν κάτι ύποπτο.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”- Πέτρος Κωστόπουλος: Το Ευρωκοινοβούλιο, ο χωρισμός και η επιστροφή

Βελιγράδι: Μακελειό σε σχολείο με δράστη μαθητή (εικόνες)

Οπαδική βία – Μητέρα 16χρονου Σκέφτηκα ότι έχασα το παιδί μου, μου ήρθε ο Άλκης στο μυαλό