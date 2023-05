Υγεία - Περιβάλλον

Η οικουμενική διάσταση του δικαιώματος στην άμβλωση: μια αέναη σύγκρουση κανόνων δικαίου, ηθικής και θρησκευτικής πίστης

*Το κείμενο είναι ένα από πορίσματα των τριών πρώτων Επιτροπών του 26ου Πανελληνίου Κοινοβουλίου Νέων, που διοργανώνεται από την SAFIA.

Το θέμα της άμβλωσης στην παρούσα μελέτη προσεγγίζεται σφαιρικά από διάφορες επιστήμες, όπως της ιατρικής, της νομικής, της θεολογικής, σε συνάρτηση με την ηθική διάσταση. Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί ποικίλα ερωτήματα, με κύριο : «Πρέπει η άμβλωση να αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία ή πρέπει να παραμείνει μια νομική επιλογή διαθέσιμη για όλες τις γυναίκες;», να πλανάται.

Αρχικά, καθίσταται αναγκαίο να δωθεί ορισμός. Σύμφωνα με το “European Institute of Gender Equality”, είναι «η ηθελημένη διακοπή ανεπιθύμητης κύησης ή κύησης που απειλεί τη ζωή ή την υγεία της εγκύου, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας της.»

Μία καθοριστική παράμετρος περιορισμού των αμβλώσεων είναι οι κανόνες δικαίου. Το νομικό πλαίσιο στις περισσότερες χώρες του σύγχρονου κόσμου επιτρέπει την άμβλωση υπό προϋποθέσεις. Ωστόσο, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, οι νομικοί κανόνες που ρυθμίζουν τη διακοπή της κύησης τίθενται υπό αμφισβήτηση. Πολλ? δε μάλλον, σε ορισμένες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, οι εν λόγω κανόνες είναι απαγορευτικοί και δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα

Όταν αναφερόμαστε στον τομέα της ηθικής, μιλάμε για το σύνολο των κανόνων συμπεριφοράς του ανθρώπου, την αξία του αγαθού και του ωφέλιμου για τον άνθρωπο, το οποίο καθορίζει τη δράση του. Ως κλάδος της φιλοσοφίας ορίζει ποιές ανθρώπινες πράξεις είναι κοινωνικά ορθές και αποδεκτές και ποιές λανθασμένες και κατακριτέες. Ωστόσο, η ουσία της ηθικής προσεγγίζεται βάσει των κοινωνικών, θρησκευτικών και κανονιστικών προτύπων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα το γεωγραφικό πλαίσιο

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι κάθε θρησκεία ασκεί επίδραση σε όλους τους τομείς του ανθρώπινου βίου, επακόλουθο είναι να εκφράζονται θέσεις για τον έλεγχο της προγεννητικής ζωής. Οικουμενικός ακρογωνιαίος λίθος αποτελεί η πληθώρα των θρησκευτικών πίστεων με τις μελέτες να παρουσιάζουν ότι τείνουν να πρεσβεύουν αν όχι την απαγόρευση της άμβλωσης, την αποφυγή της. Ωστόσο, αξίζει να εξεταστεί ενδελεχώς η οπτική κάθε θρησκευτικού δόγματος ανά τον κόσμο για την διεκπεραίωση συμπεράσματος.

