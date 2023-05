Κόσμος

Ατλάντα: φονική επίθεση σε νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Ατλάντα, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ σε νοσοκομείο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό.

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα σε ένα ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους τρεις σύμφωνα με την αστυνομία αυτής της μεγάλης πόλης του νότου των ΗΠΑ.

«Ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν» ανέφεραν οι υπηρεσίες ασφαλείας στο Twitter, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος «εξακολουθεί να διαφεύγει».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Πολλά ασθενοφόρα έχουν επίσης σπεύσει στο σημείο.

Το τοπικό κανάλι WSB ανέφερε ότι το κτίριο όπου σημειώθηκε η επίθεση ανήκει στο νοσοκομείο Νορθσάιντ.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας όπου διακρίνεται ο ένοπλος, ένας άνδρας που φοράει μπουφάν με κουκούλα και ιατρική μάσκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον: Πατέρας έβαλε κρυφή κάμερα στο μπάνιο και κατέγραφε γυμνούς την έφηβη κόρη και το γιο του!

Κανελλόπουλος: To κόμμα Κασιδιάρη δεν είχε προοπτική - Είμαι γνήσιος κεντρώος (βίντεο)

Η εικόνα Παναγίας “Άξιον Εστί” έφτασε στην Αθήνα (εικόνες)