Ιράν: πλοίο ελληνικών συμφερόντων κατέσχεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης (βίντεο)

Tο Ιράν δέσμευσε στα στενά του Ορμούζ, τα ξημερώματα της Τετάρτης, τάνκερ ελληνικών συμφερόντων.

Στις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται πλοιάρια της ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς να περικυκλώνουν το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Νιόβη με σημαία Παναμά. Ο καπετάνιος του πλοίου που είναι Ελληνας υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να πλησιάσει προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα ανοικτά της ακτής Μπάνταρ Αμπάς. Τις πληροφορίες αυτές ωστόσο δεν τις έχει επιβεβαιώσει η Τεχεράνη, δεν έχει αποδεχτεί δηλαδή την κατάληψη του πλοίου.

Το τάνκερ είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό την Φουτζειρα δίχως φορτίο. Ηδη έχει ενημερωθεί το υπουργείο εξωτερικών που επιλαμβάνεται και του θέματος.

Όπως και να χει, όμως, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που το Ιράν δεσμεύει τάνκερ, αφού την ίδια τύχη είχε τάνκερ που μετέφερε αργό πετρέλαιο για τον πετρελαϊκό κολοσσό Chevron.

Αφορμή για όλα αυτά είναι η ένταση που επικρατεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

