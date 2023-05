Οικονομία

“Έκρηξη” στις οφειλές του Δημοσίου προς επιχειρήσεις

Δραματική αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου σε επίπεδα του 2017, παρά τις υποσχέσεις για μείωσή τους. Μας “τρέχει” η Κομισιόν για τα χρέη των νοσοκομείων.

Το δημόσιο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον κακό του εαυτό και «ξανακύλησε» στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές του, βάζοντας «φέσι» δισεκατομμυρίων στην αγορά και κυρίως στους προμηθευτές των νοσοκομείων.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσιεύονται από το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης 2,287 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2023, μια ανάσα χαμηλότερα από τα 2,555 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2017. Στο μεσοδιάστημα, τον Δεκέμβριο του 2020 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου είχαν υποχωρήσει στο 1,228 δισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης με τους στόχους της ενισχυμένης εποπτείας. Η ενισχυμένη εποπτεία τελείωσε, αλλά από το 2021 και μετά τα φέσια του δημοσίου προς τους προμηθευτές αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Μεγαλύτερο «βαρίδι» τα χρέη των νοσοκομείων. Τον Φεβρουάριο έφτασαν το 1,215 δισ. ευρώ, σχεδόν τέσσερις φορές πάνω σε σχέση με το χαμηλό των 294 εκατ. ευρώ που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2018.

Η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των νοσοκομείων είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, νωρίτερα τον Απρίλιο.

Η επιστολή, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, αφορά «την εφαρμογή του εθνικού κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Η πρακτική αυτή συνιστά παράβαση των ενωσιακών κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή δεν σημειώθηκε βελτίωση στις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία».

Αντιστροφή των πτωτικών τάσεων δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στα 718 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2023 από 505 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που υπεβλήθη στην Κομισιόν τις προηγούμενες ημέρες, το υπουργείο Οικονομικών επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για ελαχιστοποίηση των καθαρών ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αποτροπή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο Μεσοπρόθεσμο, οι καθαρές ληξιπρόθεσμες οφειλές γενικής κυβέρνησης προσδιορίζονται στα 800 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, αυξημένες και πάλι κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά μειωμένες σε σχέση με το 1 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου 2021 και το 1,35 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου 2020.

