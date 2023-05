Οικονομία

Σκρέκας - λογαριασμοί ρεύματος: Η επιδότηση για Μάιο και Ιούνιο

Πώς διαμορφώνονται οι επιδοτήσεις στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας για το Μάιο και τον Ιούνιο. Τι δήλωσε ο Κώστας Σκρέκας.



Στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (Απριλίου), δηλαδή στα 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, διαμορφώνονται οι επιδοτήσεις στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας για το Μάιο και τον Ιούνιο, που ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ προχώρησε στην ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τον τρέχοντα αλλά και για τον επόμενο μήνα, προκειμένου να μην υπάρξει κενό κάλυψης των πολιτών σε περίπτωση δυο εκλογικών αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου διαμορφώνονται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 kWh, η επιδότηση θα είναι 15 Euro/MWh. Η κατηγορία αυτή αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Την ίδια επιδότηση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 kWh, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση ανέρχεται στα 50 Euro/MWh.

Για τους αγρότες, η επιδότηση ανέρχεται στα 15Euro/MWh.

Η αξία της επιδότησης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες τον Μάιο και τον Ιούνιο ανέρχεται στα 47 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Συνεχίζουμε, όπως έχουμε δεσμευθεί, να στηρίζουμε την κοινωνία για όσο διαρκεί η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση. Τον Ιούνιο θα συμπληρωθούν 23 μήνες συνεχόμενων παρεμβάσεων έτσι ώστε κανείς και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας να μην μείνουν απροστάτευτα.

Σήμερα ανακοινώνουμε τις επιδοτήσεις δύο μηνών προκειμένου να μην υπάρξει κενό κάλυψης των πολιτών σε περίπτωση δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Οι τιμές παραμένουν αποκλιμακωμένες, αλλά ο ενεργειακός πόλεμος στην Ευρώπη δεν έχει τελειώσει. Γι αυτό χρειάζεται προσοχή, πολιτικό σχέδιο και βούληση για θωράκιση των καταναλωτών και της χώρας απέναντι στην κρίση. Έχουμε αποδείξει ότι τα διαθέτουμε. Εφ' όσον μας αναθέσει εκ νέου την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου ο ελληνικός λαός, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την πολιτική μας, που διασφαλίζει προσιτές τιμές καθαρής ενέργειας για όλους».

