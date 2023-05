Οικονομία

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμο 100000 ευρώ και συλλήψεις για “μαϊμού” προϊόντα

«Χτύπημα» στο παρεμπόριο σε Σαλαμίνα και Ρέντη με πάνω από 200000 προϊόνα μαϊμού.

Εργαστήριο ραπτικής στην Σαλαμίνα και αποθήκη στου Ρέντη με 200.614 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, τα οποία καταστράφηκαν, εντόπισε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), ενώ έγιναν 5 συλλήψεις και επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σήμερα, Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, στελέχη της ΔΙΜΕΑ σε συνεργασία με το τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής της ΕΛΑΣ, διενήργησαν από κοινού έλεγχο στην περιοχή της Σαλαμίνας και του Ρέντη, έπειτα από πληροφορίες ότι στα συγκεκριμένα σημεία κατασκευάζονταν και αποθηκεύονταν απομιμητικά προϊόντα γνωστών εταιρειών ένδυσης (προϊόντα «μαϊμού»), τα οποία προωθούνταν με μεγάλα φορτηγά στο σύνολο της επικράτειας.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Σαλαμίνας εντοπίστηκε εργαστήριο ραπτικής και στην περιοχή του Ρέντη, αποθήκη, με 200.614 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Μεταξύ των προϊόντων αυτών βρέθηκαν και στάμπες με λογότυπα από γνωστές μάρκες, καθώς και μηχανήματα-πρέσες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την παράνομη σήμανση αυτών.

Ο ημεδαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης και τέσσερις αλλοδαποί εργαζόμενοι συνελήφθησαν από το τμήμα Διαχείρισης Μεταναστών της διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και σχηματίζεται σε βάρος τους, για τον μεν ημεδαπό ιδιοκτήτη δικογραφία για πλαστογραφία και παραβίαση του νόμου Περί Σημάτων και για τους τέσσερις αλλοδαπούς δικογραφία για το νόμο περί αλλοδαπών.

Επιπλέον, η ΔΙΜΕΑ προχώρησε σε κατάσχεση και καταστροφή των 200.614 τεμαχίων απομιμητικών ειδών και επέβαλε στον ημεδαπό ιδιοκτήτη της επιχείρησης διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

«Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια της χώρας» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

