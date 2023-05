Life

“ΖΩΗ”: Η κακοποίηση γυναικών και ο τελευταίος ρόλος της Κατερίνας Χέλμη (εικόνες)

Στο 6ο επεισόδιο της σειράς ANT1+ Original, η “ΖΩΗ”με την Μαρία Καβογιάννη, στέκεται στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών.

Αυτή την Παρασκευή, 5 Μαΐου, η ΑΝΤ1+ Original σειρά «ΖΩΗ» έρχεται με ένα ακόμα δυνατό επεισόδιο που θίγει το κρίσιμο, ευαίσθητο ζήτημα της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, πυροδοτώντας συζητήσεις και προβληματισμό για ένα κοινωνικό φαινόμενο που παραμένει αόρατο.

Στο έκτο επεισόδιο της σειράς, η Κατερίνα Χέλμη, στον τελευταίο ρόλο μιας μεγάλης καριέρας, μετατρέπεται σε φύλακα-άγγελο μιας γυναίκας εγκλωβισμένης σε έναν βίαιο γάμο, ενώ η Μαρία Καβογιάννη και η Ευδοκία Ρουμελιώτη «εξολοθρεύουν» τον φόβο και τον δισταγμό αποδεικνύοντας ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη.

Η Κατερίνα Χέλμη έφυγε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την προβολή του επεισοδίου, έχοντας αφήσει πίσω της μια αξέχαστη πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο και τη μυθοπλασία. Το έκτο επεισόδιο της «ΖΩΗΣ», που φέρει ως τίτλο το όνομα του ρόλου της – Πάτση – και το σύντομο βίντεο εδώ https://youtu.be/OQMDeJFbbgs είναι αφιερωμένα σε εκείνη ως ελάχιστο «ευχαριστώ» για τη συμμετοχή της στη «ΖΩΗ». Η δημιουργός της σειράς, Δωροθέα Πασχαλίδου, είπε για την Κατερίνα Χέλμη ότι «Οι ωραιότερες ιστορίες λέγονται από εκείνους που ξέρουν πώς να τις πουν. Και η Κατερίνα μας ήξερε... Ήξερε πώς να πει την ιστορία του ρόλου της. Την αλήθεια του. Την αλήθεια της. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να πάρω ως σκηνοθέτης. Την ευχαριστώ. Θα την κρατώ μέσα μου για πάντα. Εκείνη και τα δώρα της.»

Επεισόδιο 6 - «Πάτση»

Η ιστορία

Η Πάτση, μια μεγαλοαστή κυρία που έχει θάψει τρεις συζύγους πριν πεθάνει η ίδια, εμφανίζεται στη Ζωή αναθέτοντάς της την πέμπτη της αποστολή. Η Ζωή με τη Γιάννα πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει η Πάτση: να σώσουν την κοπέλα από το διπλανό διαμέρισμα της Πάτση, που έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της. Με αφορμή την αποστολή τους, η Γιάννα βρίσκει τη δύναμη και εκμυστηρεύεται στη Ζωή το πιο κρυφό της μυστικό και η σχέση τους δυναμώνει.

Η έμφυλη βία έχει μετατραπεί σε κοινωνική πανδημία του σύγχρονου κόσμου, τραυματίζοντας γυναίκες και κορίτσια σωματικά, σεξουαλικά ή ψυχικά. Κάθε ένα λεπτό κακοποιούνται 20 άνθρωποι από τον σύντροφό τους. Κάθε πληγή φέρνει κι ένα σημάδι και κάθε σημάδι περιγράφει μια ιστορία, μια ιστορία επιβίωσης. Και η μεγαλύτερη δύναμη των γυναικών είναι ότι έχουν η μια την άλλη. Όπως λέει και η Ζωή στο επεισόδιο, «πολλοί άντρες στη ζωή σου μόνο θα παίρνουν από σένα. Γιατί δεν έχουν από μόνοι τους. Σκέψου το.»

Δεν είσαι μόνη! Σπάσε τον κύκλο της βίας!

Κάλεσε τώρα στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900!

Έχεις βοήθεια! Έχεις επιλογή!

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Γιώργος Κοψιδάς, Χρήστος Κοντογεώργης

Guest Starring: Κατερίνα Χέλμη, Μελισσάνθη Μάχουτ, Χρήστος Βασιλόπουλος, Μαρία Αντουλινάκη, Melia Kreiling

Co-Stars: Αργυρώ Ανανιάδου

Special Guests: Πάνος Ιωαννίδης, στον ρόλο του «Σερίφη» ο Ωρίωνας

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

