Εκλογές 2023: Σκέρτσος - Τσαπανίδου για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, 'Ακης Σκέρτσος και η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου διασταυρώνοντας τα "ξίφη" τους λίγες μέρες πριν τις κάλπες.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις εκλογές της 21ης Μαΐου το πολιτικό θερμόμετρο συνεχίζει να ανεβαίνει.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προγράμματα των κομμάτων και τις προτάσεις τους, στο ενδεχόμενο συνεργασιών των κομμάτων μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου αλλά και στην απόφαση του Αρείου Πάγου για "μπλόκο" στο κόμμα Κασιδιάρη.

Σχετικά με ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σκέρτσος απέκλεισε το συγκεκριμένο σενάριο αναφέροντας χαρακτηριστικά πως "αποκλείουμε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ με τις σκληρές γραμμές που έχει χαράξει. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης δεν δείχνει κανένα σεβασμό στην ψήφο των πολιτών και "κλείνει" κάθε πόρτα παραγωγική συζήτησης όταν λέει πως δεν βλέπει για πρωθυπουργό σε κυβέρνηση συνεργασίας ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκης ούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, η ΝΔ εδώ και μία τετραετία έχει αντιμετωπίσει με επάρκεια όσα προέκυψαν αλλά και με εντομότητα όσα δεν πήγαν καλά".

Από την πλευρά της η κ. Τσαπανίδου σχετικά με τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως "αν ο Αλέξης Τσίπρας λάβει την εμπιστοσύνη του κόσμου και είμαστε πρώτο κόμμα θα πάρουμε τη διερευνητική εντολή και θα σχηματίσουμε κυβέρνηση" ενώ στο ενδεχόμενο να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα ξεκαθάρισε πως "κυβέρνηση ηττημένων δεν θα γίνει. Ο κ. Τσίπρας, άλλωστε, έκανε σαφές πως με πολιτικά κόμματα και αρχηγούς κομμάτων που φέρνουν στο τραπέζι συζήτηση για νομίσματα και "Δήμητρες" δεν μιλάμε". Η ίδια έθεσε και το ερώτημα στο κ. Σκέρτσο "αν δεν σχηματίσετε κυβέρνηση και πάτε σε δεύτερες εκλογές γιατί κάποιος να ψηφίσει ΝΔ"





Η πολιτική συζήτηση συνεχίστηκε με την απόφαση του Αρείου Πάγου για το "μπλόκο" στο κόμμα Κασιδιάρη.

"Τα εκλογο- μαγειρέματα δεν αφορούν τους πολίτες. Εσείς θα θέλατε μία εγκληματική οργάνωση στη Βουλή; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο ερώτημα αυτό απάντησε με τη στάση του "Δεν ξέρουμε". Είναι στα λόγια και μόνο δημοκράτες" είπε ο κ. Σκέρτσος.

Αντιδρώντας στην συγκεκριμένη τοποθέτηση του κ. Σκέρτσου, η κ. Τσαπανίδου απάντησε πως "είναι προσβλητικό να υπονοείτε πως ο ΣΥΡΙΖΑ "κλείνει το μάτι" στη Χρυσή Αυγή. Η διάταξη μας για το κόμμα Κασιδιάρη δεν ήταν αντισυνταγματική, όμως εσείς φέρνατε τη μία τροπολογία μετά την άλλη και πίνατε καφέδες γύρω από το Μαξίμου με ανώτατους λειτουργούς του Αρείου Πάγου, κάτι που κατήγγειλε και ο ίδιος ο κ. Τζανερίκος".

Μία τοποθέτηση που έφερε έντονη αντίδραση του υπουργού επικρατείας και κυβερνητικού εκπροσώπου αναφέροντας πως "το 2021 φέραμε νόμο που λέει πως δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος κάποιος που έχει καταδικαστεί. Δεν έχουμε ανοιχτή πόρτα σε αρχηγούς ακροδεξιών κομμάτων και η άποψη του κ. Αθανασίου για τον κ. Κανελλόπουλο ήταν καθαρά προσωπικά και όχι πολιτική".

Τέλος για την έκθεση ΟΟΣΑ ο κ. Σκέρτσος είπε πως "συντάχθηκε το 2022 με εκτιμήσεις χωρίς να περιλανβάνει στοιχεία όπως την 3η αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και τα έκτακτα επιδόματα" με την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά "δηλαδή αμφισβητείτε πως η ελληνική οικογένεια με αυτή την ακρίβεια στις 20 του μήνα - και πολύ λέω- δεν έχει οτε 1 ευρώ;"

