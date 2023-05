Πολιτική

Εκλογές: Κατσαντώνης - Θεοδωράκης - Παραστατίδης - Βουρδούμπας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Οι τέσσερις υποψήφιοι στις εκλογές της 21ης Μαΐου, αντίστοιχα με την ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ αντιστοίχως, διασταύρωσαν τα ξίφη τους τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Καθώς χρόνος μετρά αντίστροφα για τις κάλπες της 21ης Μαΐου, η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών όλων των κομμάτων «χτυπούν κόκκινο», με αιχμή τα θέματα της επικαιρότητας, που απασχολούν την κοινωνία.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου την Παρασκευή καλεσμένοι ήταν οι Ανδρέας Κατσαντώνης υφυπουργό αρμόδιο για τον απόδημο Ελληνικό και υποψήφιο με τη ΝΔ, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία , ο Στέφανος Παραστατίδης υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο Κιλκίς και ο Χάρης Βουρδούμπας υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Α Αθήνας.

Οι μετεκλογικές συνεργασίες βρέθηκαν σττο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης που είχαν οι τέσσερις υποψήφιοι.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την συζήτηση στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:





