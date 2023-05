Πολιτική

Ζουράρις: “Tα κωλόπαιδα έχουν λεφτά” - “Φωτήλα, εσένα θα πάρω... πίσω” (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν οι αναφορές και τα προσβλητικά σχόλια του υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην διάρκεια συζήτησης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ένταση και αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναφορές του Κώστα Ζουράρι, στην διάρκεια συζήτησης για τις επικείμενες εκλογές, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με την Μαρία Σαράφογλου.

Στην συζήτηση, η οποία αφορούσε τις θέσεις των κομμάτων τους για μείζονα ζητήματα και την ψήφο των νέων, συμμετείχαν οι:

Ιάσων Φωτήλας, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία Κώστας Ζουράρις, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ

υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Σαουλίδης , υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα αλλαγής και

, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα αλλαγής και Γιώργος Πέρρος, Υποψήφιος βουλευτής Δυτικής Αττικής με το ΚΚΕ

Ενώ η συζήτηση διεξαγόταν ομαλά και οι υποψήφιοι παρέθεταν τις θέσεις τους, ο Κώστας Ζουράρις αντέδρασε σε ερώτημα που του έθεσε η Μαρία Σαράφογλου, λέγοντας ότι ο ίδιος θα πει ότι θέλει και θα απαντήσει σε ερωτήματα που θέτει εκείνος.

Κάποια στιγμή υπήρξε αναφορά στην δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα για άμεση κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τον Κώστα Ζουράρι να υπερθεματίζει, να καταφέρεται κατά της Νίκης Κεραμέως που θέσπισε το μέτρο και να λέει ότι αυτό δεν πλήττει «τα πλουσιόπαιδα και τα κωλόπαιδα που έχουν λεφτά, γιατί όποιος έχει 9.00 ευρώ μπορει να πάει σε ιδιωτικό, όποις δεν έχει 9.000 ευρώ δεν μπορεί να πάει».

Άμεση ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου της ΝΔ στην συζήτηση, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Ζουράρι να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό «κωλόπαιδα», καθώς όπως είπε προσβάλει τα παιδιά και τις οικογένειες τους, με τον κ. Φωτήλα να λέει στον κ. Ζουράρι «αυτό που είπες να το πάρεις πίσω» και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα χυδαίο σεξουαλικό υπονοούμενο να απαντά «Φωτήλα, εσένα θα πάρω πίσω», με τους συμμετέχοντες στην συζήτηση πάντως να μην δίνουν συνέχεια στο λεκτικό επεισόδιο, παρά τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

ΝΔ: Κυνικός, χυδαίος και υβριστής ο Ζουράρις

«Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Ζουράρις, σε μια κρίση ειλικρίνειας, αποκάλυψε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον AΝΤ1, όλα αυτά που πιστεύουν, αυτά που προσπαθούν να κρύψουν, αυτά που σκέφτονται και δεν λένε οι συνάδελφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα αναφέρει πως «ερωτώμενος για το πρόγραμμα του κόμματός του, απάντησε: ”Το πρόγραμμα να το ζητήσετε από τις καφετζούδες”» και πως «σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του αποκάλεσε ”κωλόπαιδα” τους φοιτητές ιδιωτικών πανεπιστημίων» και επισημαίνει: «Ο κ. Ζουράρις πέρα από την πραγματικότητα, που όλοι έχουμε καταλάβει σχετικά με το ”μη πρόγραμμα” του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε όλη την τοξικότητα και το διχαστικό δηλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ με τον πιο κυνικό, χυδαίο, μέχρι και υβριστικό τρόπο. Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Ζουράρις δεν θα ήταν καν υποψήφιος. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ακόμα εκφραστής της κεντρικής γραμμής του Πολακισμού! Ίσως ο πιο ειλικρινής!».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την συζήτηση στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Παύλος Μαρινάκης: Η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: Ήδη από τις πρώτες του προεκλογικές εμφανίσεις ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Όθωνας Ηλιόπουλος, αποδεικνύεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, καταφέρνοντας «με το καλημέρα» να εκφράσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος της υποκρισίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ένας καθηγητής του Χάρβαρντ -ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου- δήλωσε αντίθετος στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στην ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ένας καθηγητής που διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο που φυλάσσεται από αστυνομία, δηλώνει αντίθετος στην πανεπιστημιακή αστυνομία στην Ελλάδα.

Τι καταλαβαίνουμε; Ότι όταν η καρέκλα μπαίνει από την πόρτα, η λογική βγαίνει από το παράθυρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να «τα βάλει» με κάθε πιθανή προοπτική εξέλιξης της χώρας, απορρίπτοντας για την Ελλάδα όσα η ηγετική του ομάδα απολαμβάνει ως αυτονόητα στο εξωτερικό. Για αυτούς η χώρα είναι ένα εργαστήριο στο οποίο θέλουν να πειραματιστούν πάνω σε κάθε απίθανη ιδεοληψία και απωθημένο τους, έχοντας εξασφαλισμένη ζωή, δουλειά και καταθέσεις κάπου μακριά από τα προβλήματα που δημιουργούν στους Έλληνες πολίτες.

Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε επιλέξει να «τα βάλουμε» με τα προβλήματα της χώρας. Η πρότασή μας είναι καλύτερη και σύγχρονη Παιδεία, καλύτερη Δημόσια Υγεία, ακόμα καλύτεροι μισθοί, ασφάλεια και προοπτικές για όλους, στην Ελλάδα. Και γι’ αυτό στις 21 Μαΐου ζητάμε από τους Έλληνες να πάμε όλοι μαζί σταθερά και τολμηρά, μπροστά.

