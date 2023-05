Πολιτική

Εκλογές - Debate: Συνάντηση των δημοσιογράφων για τις λεπτομέρειες της τηλεμαχίας

Τι δήλωσαν οι δημοσιογράφοι κατά την άφιξή τους στο Ραδιομεγαρο της ΕΡΤ.



Στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποιούν συνάντηση οι δημοσιογράφοι που θα συμμετάσχουν στο debate των πολιτικών αρχηγών, ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του.

Την τηλεμαχία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος του κρατικού καναλιού Γιώργος Κουβαράς και θα συμμετάσχουν έξι δημοσιογράφοι που εκπροσωπούν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την δημόσια τηλεόραση, τον ΑΝΤ1 θα εκπροσωπήσει ο Γιώργος Παπαδάκης, τον Alpha ο Αντώνης Σρόιτερ, το Mega η Ράνια Τζίμα, το Open ο Παναγιώτης Στάθης, τον ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη και το Star η Μάρα Ζαχαρέα.

Η τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου, στις 21:00 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ.

"Πρώτη φορά debate. Υπάρχουν νεότεροι συνάδελφοι που είναι καλύτεροι από εμένα. Το μόνο που θα πω είναι να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί και να μη γίνουν παράλληλοι μονόλογοι. Είναι τιμητικό που θα πάω στο debate. Ήθελα να το ζήσω και αυτό. Θα έπρεπε να γίνονται για να επωφελείται ο τηλεθεατής και όχι ο πολιτικός ή ο δημοσιογράφος που συμμετέχει. Θα έπρεπε να υπάρχει απαίτηση δική μας και να απαντούν στις ερωτήσεις μας και όχι παράλληλοι μονόλογοι” δήλωσε ο Γιώργος Παπαδάκης.

"Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ερωτήσεις και τίποτα άλλο. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν την ευκαιρία στο τέλος της διαδικασίας να τοποθετηθούν για ό,τι θέλουν" δήλωσε ο Αντώνης Σρόιτερ.

Από τη μεριά της, η Μάρα Ζαχαρέα δήλωσε "δυστυχώς ούτε αυτή τη φορά οργανώθηκε η συζήτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τον τηλεθεατή - αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου οπτική - αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο πλαίσιο που έχει τεθεί".



"Η μορφή που θα έχει το ντιμπέιτ είναι αποφασισμένη δυστυχώς όχι από τους δημοσιογράφους. Έιλικρινά θεωρώ βαρετό να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ωστόσο πάντα τα debate έχουν το ενδιαφέρον τους λόγω της ατμόσφαιράς τους και τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε", είπε από τη μεριά της η Σία Κοσιώνη.

"Πιστεύω με τις follow up ερωτήσεις που προβλέπονται και με τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε εμείς μεταξύ μας θα το κάνουμε όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται", είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Κουβαράς.

Οι πέντε θεματικές ενότητες που έχουν συμφωνηθεί είναι:

Οικονομία – Ανάπτυξη – Απασχόληση, Εξωτερική πολιτική – Αμυνα Κράτος – Θεσμοί – Διαφάνεια Υγεία – Παιδεία – Κοινωνικό κράτος Περιβάλλον – Ενέργεια