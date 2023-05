Υγεία - Περιβάλλον

Εγκαίνια δύο Κέντρων Ημέρας και Υποστήριξης

Εγκαινιάστηκε το πρώτο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων στη Μεταμόρφωση και ένα ακόμη Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται τα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας των νέων δομών, που μεταμορφώνουν τον χάρτη της Ψυχικής Υγείας στην πατρίδα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εγκαινίασε σήμερα το πρώτο πανελλαδικά Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στη Μεταμόρφωση.

Η δομή δημιουργήθηκε κατόπιν διαγωνισμού, από την ΑΜΚΕ Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας, με στόχο να στηρίξει τις ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων που παρουσιάζουν διάφορες μορφές διαταραχής στη συμπεριφορά, τη μάθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες.

Το νέο Κέντρο Ημέρας περιλαμβάνεται στις 106 νέες δομές, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας σε όλη την χώρα με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται κλινική εκτίμηση και διάγνωση, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς, οικογενειακές συνεδρίες, συμβουλευτική γονέων και επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές, πρόληψη αυτοκτονικότητας σε εφήβους και ενημέρωση της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων.

Επίσης, η δομή προσφέρει συνεργασία με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Στελεχώνεται με διεπιστημονικό προσωπικό που περιλαμβάνει παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή και το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Σωτήριος Αλεβιζάκης, ο υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Δημήτρης Καιρίδης, οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής Γιάννης Κεχρής, Λουκία Κεφαλογιάννη και Πολυτίμη Λεονάρδου, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Ευστράτιος Σαραούδας, επαγγελματίες Υγείας, οι εργαζόμενοι της δομής και πλήθος κόσμου.

Παράλληλα, χθες εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων της Βορείου Ελλάδας, «IASIS At Work».

Η δομή δημιουργήθηκε κατόπιν διαγωνισμού από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, με την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη να συμμετέχει στην τελετή εγκαινίων διαδικτυακά. Το νέο Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, που περιλαμβάνουν προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας, αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού στρες, αντιμετώπιση της εργασιακής ανασφάλειας, του εργασιακού εκφοβισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και επανένταξη στην εργασία. Η Δομή στελεχώνεται με πολυκλαδική ομάδα επαγγελματιών υγείας που περιλαμβάνει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους σταδιοδρομίας, ψυχιάτρους και το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων η Υφυπουργός Υγείας δήλωσε:

«Οι νέες Μονάδες Ψυχικής Υγείας παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, λαμβάνοντας μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι και οι εργαζόμενοι. Έχουμε ήδη εγκαινιάσει 19 Δομές και συνεχίζουμε. Επίσης, έχουμε ήδη προκηρύξει τους διαγωνισμούς για άλλες 30 Δομές Ψυχικής Υγείας. Η λειτουργία τους εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία που καταρτίσαμε με ορίζοντα 10ετίας και εγκρίθηκε από την Βουλή. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Διακυβέρνησης της Ν.Δ. 2023-2027, για την Υγεία, στην επόμενη 4ετία πρόκειται να λειτουργήσουν επιπλέον Δομές Ψυχικής Υγείας, δράσεις και προγράμματα, ενώ παράλληλα, θα ενισχυθούν τα υφιστάμενα, με τη διάθεση περισσότερων πόρων στην Υγεία και στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

